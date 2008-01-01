"Приятно, что моя кандидатура рассматривается". Грозный прокомментировал возможное назначение в "Астану"

Украинский специалист Вячеслав Грозный прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера ФК "Астана", сообщает Meta-ratings.com.ua. Он отметил, что ему приятен такой интерес.

"Мне приятно, что к тренеру из Украины есть интерес со стороны такого клуба, как "Астана". Я имею опыт работы в Казахстане, возглавлял клубы, которые всегда борются за чемпионство или как минимум ставят такие задачи.

Мне приятно, что моя кандидатура рассматривается в "Астане" в числе главных на должность главного тренера. Значит, мою работу помнят и ценят. Тем более, я хорошо знаком с положением дел в казахском футболе.

Очевидно, что у "Астаны" сейчас сложный период. Команда провела несколько неудачных матчей, заметно отстает от "Кайрата". У многих клубов бывают такие периоды. Но есть понимание того, как можно и нужно с достоинством выйти из сложившейся ситуации, чтобы вернуть команде дух победетилей. Большего сказать пока не могу, потому что такие вопросы, как и трансферы футболистов, любят тишину", - сказал Грозный.

64-летний специалист ранее возглавлял в Казахстане карагандинский "Шахтер", павлодарский "Иртыш" и костанайский "Тобол".

"Астана" же прекратила сотрудничество с Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды. Грозный называется одним из кандидатов на вакантное место.