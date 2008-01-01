СМИ сообщили о вероятном возвращении в Казахстан экс-тренера клубов КПЛ

К нему ранее присматривался "Жетысу".

Вячеслав Грозный. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 13:40
Украинец Вячеслав Грозный, который недавно рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера "Астаны", в ближайшем будущем может снова оказаться в КПЛ, сообщает телеграм-канал "Гол емес". 

"То, что экс-тренер "Тобола", "Иртыша" и "Шахтера" Вячеслав Грозный в очередной раз всплыл в качестве претендента на вакантную должность в еще одном клубе КПЛ, никого удивлять не должно.

У украинца хорошие связи в Казахстане, и не так давно он даже упоминался в качестве кандидата на замену Дмитрию Огаю в "Жетысу".

Скорее всего, Грозный в ближайшем будущем вновь будет работать в Казахстане. Правда, уже не в этом сезоне", - говорится в тексте.

Отметим, что 64-летний специалист, помимо ряда казахстанских и украинских клубов, также тренировал московский "Спартак", с которым становился неоднократным чемпионом России. Кроме того, он работал в грозненском "Ахмате", софийском "Левски" и тбилисском "Динамо".

Грозный признавался лучшим тренером в Украине и Болгарии. 
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Шахтер ФК Грозный Вячеслав Жетысу ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 13:40
© 2008 - 2020 ТОО «EML»