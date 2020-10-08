СМИ сообщили о вероятном возвращении в Казахстан экс-тренера клубов КПЛ

Украинец Вячеслав Грозный
, который недавно рассматривался в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера "Астаны"
, в ближайшем будущем может снова оказаться в КПЛ
, сообщает телеграм-канал
"Гол емес".
"То, что экс-тренер "Тобола", "Иртыша" и "Шахтера" Вячеслав Грозный в очередной раз всплыл в качестве претендента на вакантную должность в еще одном клубе КПЛ, никого удивлять не должно.
У украинца хорошие связи в Казахстане, и не так давно он даже упоминался в качестве кандидата на замену Дмитрию Огаю в "Жетысу".
Скорее всего, Грозный в ближайшем будущем вновь будет работать в Казахстане. Правда, уже не в этом сезоне", - говорится в тексте.
Отметим, что 64-летний специалист, помимо ряда казахстанских и украинских клубов, также тренировал московский "Спартак", с которым становился неоднократным чемпионом России. Кроме того, он работал в грозненском "Ахмате", софийском "Левски" и тбилисском "Динамо".
Грозный признавался лучшим тренером в Украине и Болгарии.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне