"Гонка за титул КПЛ не завершена". Чебурин - об "Астане" и предложении от зарубежного клуба

В последние годы казахстанец работал в Европе.

Фото: ФК "Судува"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:40
Казахстанский специалист Владимир Чебурин в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал потенциальный интерес "Астаны" к его персоне, а также рассказал, почему не смог возглавить один из зарубежных клубов. Ранее столичная команда объявила об уходе Пола Эшуорта, который являлся исполняющим обязанности главного тренера. 

- Владимир Николаевич, выходила ли на вас "Астана" с предложением занять пост главного тренера? 

- Слухов и шума было много, но ничего конкретного ко мне не поступало.

- Интересна ли вам работа в "Астане"?

- Каждое предложение можно рассматривать и думать, тем более это "Астана".

- Что вы думаете о гонке за титул и положении "Астаны"?

- Оценивать не могу и не хочется, есть видение ситуации, да, в этом году игра у "Астаны" неудачно складывается, как в Европе, так и в КПЛ, но не все потеряно. В чемпионате еще все будут терять очки, гонка не завершена, все впереди.

- Были ли другие предложения?

- Можно было ехать, это был зарубежный клуб, но пандемия оставила отпечаток и повлияла на ситуацию, теперь это уже история. 

Напомним, что Чебурин ранее возглавлял "Судуву" из Литвы, с которой три раза выигрывал чемпионский титул. По завершении сезона казахстанец решил не оставаться в Мариямполе, несмотря на заинтересованность клубного руководства в пролонгации контракта. 

На родине 55-летний специалист работал в "Шахтере" и "Окжетпесе". С карагандинцами он выигрывал "бронзу" КПЛ-2009, а с кокшетаусцами становился серебряным призером первой лиги Казахстана-2011.
Метки:
КПЛ-2020 Астана ФК Чебурин Владимир Эшуорт Пол
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 11:40
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