Появились новые подробности поиска главного тренера "Астаны"

Северяне расстались с Полом Эшуортом.

Владимир Чебурин. Фото: ФК "Судува"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:31
Новым тренером футбольного клуба "Астана" должен стать специалист из-за рубежа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

"Совсем недолго Владимир Чебурин побыл в кандидатах на пост главного тренера "Астаны". Этот вариант отпал. Вячеслав Грозный и вовсе почти не был претендентом. Оказалось, что его даже не рассматривали всерьез, лишь поинтересовались у работавших с ним людей. Отзывы были не самые лестные. На этом все закончилось, не успев начаться.

В итоге руководство клуба получило четкое задание: новым главным тренером должен быть зарубежный специалист с хорошим послужным списком, с регалиями, титулами. На эксперименты идти никто не готов. Есть четкая цель - вернуть "Астане" пошатнувшиеся позиции. И более не снижать планку", - написал он.

Напомним, что столичный клуб прекратил сотрудничество с 51-летним британцем Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды. С ним "Астана" вылетела из Лиги Европы от черногорской "Будучности", а также не добилась положительных результатов в нескольких матчах КПЛ-2020, включая важнейшую игру против "Кайрата".
Метки:
Футбол Астана ФК Эшуорт Пол Чебурин Владимир КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
1
Сегодня 08:31
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