Появились новые подробности поиска главного тренера "Астаны"

Новым тренером футбольного клуба "Астана"
должен стать специалист из-за рубежа. Об этом в своем телеграм-канале
сообщил журналист Айдын Кожахмет.
"Совсем недолго Владимир Чебурин побыл в кандидатах на пост главного тренера "Астаны". Этот вариант отпал. Вячеслав Грозный и вовсе почти не был претендентом. Оказалось, что его даже не рассматривали всерьез, лишь поинтересовались у работавших с ним людей. Отзывы были не самые лестные. На этом все закончилось, не успев начаться.
В итоге руководство клуба получило четкое задание: новым главным тренером должен быть зарубежный специалист с хорошим послужным списком, с регалиями, титулами. На эксперименты идти никто не готов. Есть четкая цель - вернуть "Астане" пошатнувшиеся позиции. И более не снижать планку", - написал он.
Напомним, что столичный клуб прекратил
сотрудничество с 51-летним британцем Полом Эшуортом
, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды. С ним "Астана" вылетела
из Лиги Европы от черногорской "Будучности", а также не добилась положительных результатов в нескольких матчах КПЛ-2020, включая важнейшую игру
против "Кайрата".
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