Стал известен второй кандидат на пост главного тренера "Астаны"

Первым был казахстанский специалист.

Вячеслав Грозный. Фото: komandaonline.com©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:58
Украинец Вячеслав Грозный рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера ФК "Астана". Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

"Если вы сейчас стоите, то лучше присядьте. Потому что я чуть не упал, когда узнал это...

Итак, Михаил Гурман обзванивал бывших руководителей "Тобола" и "Иртыша", собирал информацию по Вячеславу Грозному. Украинский специалист тоже входит в шорт-лист "Астаны", - написал он.

64-летний Грозный известен казахстанским болельщикам по работе в "Шахтере", "Иртыше" и "Тоболе".

Ранее сообщалось, что "Астана" присматривается к казахстанскому тренеру Владимиру Чебурину, добившемуся серьезных успехов с литовской "Судувой".

При этом 57-летний россиянин Виктор Кумыков, также имеющий опыт работы в КПЛ, заявил, что ему было бы интересно возглавить "Астану", но из стана северян с ним никто не связывался.

Напомним, что столичный клуб прекратил сотрудничество с 51-летним Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Эшуорт Пол Грозный Вячеслав
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:58
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