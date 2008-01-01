Стал известен второй кандидат на пост главного тренера "Астаны"

Украинец Вячеслав Грозный
рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера ФК "Астана"
. Об этом в своем телеграм-канале
сообщил журналист Айдын Кожахмет.
"Если вы сейчас стоите, то лучше присядьте. Потому что я чуть не упал, когда узнал это...
Итак, Михаил Гурман обзванивал бывших руководителей "Тобола" и "Иртыша", собирал информацию по Вячеславу Грозному. Украинский специалист тоже входит в шорт-лист "Астаны", - написал он.
64-летний Грозный известен казахстанским болельщикам по работе в "Шахтере", "Иртыше" и "Тоболе".
Ранее сообщалось, что "Астана" присматривается
к казахстанскому тренеру Владимиру Чебурину
, добившемуся серьезных успехов с литовской "Судувой".
При этом 57-летний россиянин Виктор Кумыков
, также имеющий опыт работы в КПЛ, заявил
, что ему было бы интересно возглавить "Астану", но из стана северян с ним никто не связывался.
Напомним, что столичный клуб прекратил
сотрудничество с 51-летним Полом Эшуортом
, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды.