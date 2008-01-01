"Астана" сделала заявление по уходу Эшуорта и новому главному тренеру

С ним северяне вылетели из Лиги Европы.

Пол Эшуорт. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:33
Футбольный клуб "Астана" на своем официальном сайте прокомментировал расставание с Полом Эшуортом, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды.

"По соглашению сторон было принято решение о прекращении действия трудового договора исполнительного директора "Астаны" Пола Эшуорта.

Пол работал в столичном клубе с 2019 года на должности исполнительного директора, последний месяц исполнял обязанности главного тренера. В этот период команда сумела дважды завоевать Суперкубок Казахстана, выиграть чемпионат, а также выйти в группу Лиги Европы, где был обыгран "Манчестер Юнайтед".

Футбольный клуб "Астана" благодарит мистера Эшуорта за проделанную работу и вклад в успех столичного клуба.

В данный момент активно ведется работа по поиску нового главного тренера", - говорится в сообщении клуба.

Добавим, что в роли исполняющего обязанности главного тренера британец вылетел из Лиги Европы от черногорской "Будучности", а также не добился положительных результатов в нескольких матчах КПЛ-2020, включая важнейшую игру против "Кайрата".
Метки:
Футбол Астана ФК Лига Европы Эшуорт Пол КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:33
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