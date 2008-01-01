Герой разгрома "Астаны" из "Кайрата" номинирован на звание игрока недели в Азии

Полузащитник сборной Кыргызстана и футбольного клуба "Кайрат" Гулжигит Алыкулов
номинирован на звание "Игрока недели" по версии сайта Азиатской футбольной конфедерации, сообщает пресс-служба "желто-черных".
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"Возможно, в крупнейшем матче сезона премьер-лиги Казахстана 2020 года - "Дерби двух столиц" между "Кайратом" и многолетним чемпионом "Астаной" - юная звезда кыргызского футбола продемонстрировал высочайшее качество игры.
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19-летний футболист поучаствовал
во всех трех мячах команды: открыл счет на 24-й минуте, сыграл ключевую роль во втором голе Айбола Абикена, а затем сделал прострел, который попал в сетку от игрока "Астаны" Уроша Радаковича", - говорится на сайте Федерации.
Претенденты на "Игрока недели" по версии сайта АФК
:
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- Сон Хын Мин ("Тоттенхэм Хотспур");
- Амир Абедзаде ("Маритиму");
- Даити Камада ("Айнтрахт");
- Хэйли Расо ("Эвертон");
- Милад Мохаммади ("Гент");
- Гулжигит Алыкулов ("Кайрат");
- Куми Екояма ("Вашингтон Спирит");
- Махмуд Вади ("Аль-Масри");
- Карим Ансарифард (АЕК, Афины);
- Никита Рукавица ("Маккаби", Хайфа).
Отметим, что Алыкулов выступает за "Кайрат" с нынешнего года. В 12 матчах чемпионата забил один гол и отдал один ассист.