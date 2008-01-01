"Астана"? Мне было бы интересно". Кумыков - о предложениях из Казахстана и борьбе за титул КПЛ

Последним казахстанским клубом, в котором он работал, был "Атырау".

Фото: ФК "Атырау"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:43

Один из самых успешных тренеров в истории казахстанского футбола Виктор Кумыков в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, обращались ли к нему с предложением из "Астаны", а также высказал свое мнение об игре "Кайрата" в нынешнем сезоне. В сентябре 2020 года российский специалист покинул клуб из Узбекистана "Андижан".  

- Виктор Балютович, правда ли, что к вам проявили интерес сразу несколько казахстанских клубов, включая "Астану"? 

- По "Астане" я ничего такого не слышал, я сейчас нахожусь дома, из столичного клуба со мной никто не связывался. 

- Потенциально вам интересно поработать в таком клубе?

- Конечно, мне было бы интересно. Мне любая работа интересна, если поступает предложение, я практически никогда не отказываюсь. У меня были разные ситуации в карьере - и от вылетов спасал, и за медали боролся, поэтому я открыт для предложений. 

- Но положение в "Астане" крайне сложное, даже если абстрагироваться от того, поступит вам предложение или нет, вы согласны, что любому тренеру в этот период будет там тяжело? 

- В "Кайсаре" у меня, казалось, была безвыходная ситуация, в "Атырау" тоже, в "Шахтере" был момент. Сложности приходят и уходят, футбол будет всегда, и "Астана" тоже переживет этот момент. 

- "Астане" по силам исправить ситуацию за два месяца и финишировать в чемпионате на хорошей позиции? 

- Конечно, там всего восемь очков, есть очная игра с "Кайратом", все может быть. Я не считаю, что "Кайрат" уже чемпион, Лига Европы показала, что у них тоже не все нормально. 

- Но такого сопротивления в Казахстане "Кайрат" не испытывает? 

- Да, согласен, их соперникам не хватает стабильности. "Кайрат" не сильнейший по игре, просто у них есть та самая стабильность. 

Напомним, что сегодня, 7 октября, "Астана" прекратила сотрудничество с Полом Эшуортом, который занимал посты исполняющего обязанности главного тренера и исполнительного директора. На данный момент действующий чемпион Казахстана ведет поиск нового наставника.

Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:43
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