Официально. "Астана" рассталась с Полом Эшуортом

Футбольный клуб "Астана"
прекратил сотрудничество с Полом Эшуортом
, который занимал пост исполнительного директора, а также являлся исполняющим обязанности главного тренера команды, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
По итогам недавнего поражения в КПЛ от "Кайрата" (0:3), а также в целом исходя из неудачного сезона для столичного клуба было принято решение освободить британского специалиста от занимаемых должностей. "Астана" уже ведет поиск нового главного тренера, при этом, вероятно, пост исполнительного директора будет вакантным до конца сезона.
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Эшуорт работал в "Астане" с января 2019 года. Добавим, что в роли исполняющего обязанности главного тренера британец вылетел из Лиги Европы от черногорской "Будучности", а также не добился положительных результатов в нескольких матчах КПЛ-2020, включая важнейшую игру против "Кайрата".