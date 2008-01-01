Назван новый кандидат на пост главного тренера "Астаны"

Казахстанский специалист Владимир Чебурин может возглавить ФК "Астана". Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

55-летний карагандинец является одним из кандидатов на пост, который пока временно занимает Пол Эшуорт.

"В Казахстане он работал не очень долго, запомнившись лишь по "Шахтеру" и "Окжетпесу". Основные его успехи пришлись на литовскую "Судуву", с которой ему трижды удавалось выиграть чемпионат страны, один раз Кубок и дважды стать обладателем Суперкубка. На протяжении трех лет Чебурин был назван тренером года в Литве.

В конце декабря прошлого года казахстанец покинул "Судуву" по семейным обстоятельствам, и с тех пор находится без работы.

Кстати, делами Чебурина занимается та же агентская компания, что организовала отъезд другого карагандинца - Дмитрия Бачека - в Испанию", - пишет Кожахмет.

Напомним, ранее появилась информация, что "Астана" может расстаться с Эшуортом. Команда проигрывает чемпионскую гонку алматинскому "Кайрату", отставая на восемь очков после разгрома в очном противостоянии.

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