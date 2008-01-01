Обновленный шорт-лист. Кто может возглавить "Астану" прямо сейчас

После матча с "Кайратом" почти не осталось сомнений, что Пол Эшуорт перестанет быть тренером "Астаны" уже в этом месяце. Корреспондент Vesti.kz предполагает, кого теоретически могут рассматривать в столичном клубе на пост главного тренера.



Итак, "Астана" возобновила поиски нового наставника, но есть кандидатуры, которые уже с высокой вероятностью не входят в шорт-лист по разным причинам. От Андрея Карповича отказались в силу возраста и пока скромного бэкграунда в качестве работы тренера, Стойчо Младенова, по слухам, предлагали сами представители тренера, но столичный клуб не проявил заинтересованность, а Станимир Стойлов не вернулся в "Астану", поскольку ему нужны были определенные условия по контракту.



Олег Кононов



Тренер, которого рассматривали еще после ухода Романа Григорчука, но тогда союз не сложился, "Астану" возглавил Михал Билек, а Кононов позже ушел в латвийскую "Ригу". Сейчас у Олега Георгиевича, опять же, возникли некоторые трудности в "Риге". Как официально сообщал клуб, тренер улетал в Москву из-за семейных обстоятельств. Но на данный момент кандидатура Кононова в "Астане" выглядит малореалистичной сразу из-за нескольких факторов.



Виктор Кумыков



Последние клубы Виктора Балютовича не претендовали на высокие места, поэтому резюме тренера несколько пострадало, хотя его фигура в Казахстане продолжает вызывать интерес. В проекции двух ближайших месяцев, когда надо настроить базовые механизмы в команде и придать ей определенную мотивацию, Кумыков весьма подходящий кандидат. Скорее всего, и самому тренеру интересно было бы вновь попробовать себя в клубе с большими амбициями и серьезными игроками.



Юрий Красножан



После ухода Билека экс-тренер сборной Казахстана был в шорт-листе "Астаны", но, опять же, тогда решение было в пользу того, чтобы оставить Пола Эшуорта. Красножан - фундаментальный тренер, ему наверняка нужен долгосрочный проект и определенные условия для работы. Но факт того, что Юрий Анатольевич способен вывести "Астану" из кризиса, едва ли оспорим, поскольку он продуктивно трудился во многих клубах РПЛ и провел очень вкрадчивую и недооцененную работу в сборной Казахстана.



Димитар Димитров



Плюс в том, что у Димитрова есть положительные примеры работы, как в Европе, так и в Казахстане. Да, его второй заход в "Иртыш" не удался, но в тот период далеко не все зависело от болгарского коуча. Еще два года назад Димитров становился чемпионом в родной стране с "Лудогорцем" и показал, что выигрывать титулы он способен. Кроме того, всегда было известно, что Hero умеет наладить обстановку внутри коллектива и создать правильную атмосферу.



Миодраг Божович



Летом один из самых экстравагантных тренеров в истории чемпионата России покинул "Крылья Советов" и на данный момент свободен. Опять же, на короткой дистанции нынешнего сезона КПЛ Божович может стать подходящим тренером, поскольку он известен тем, что эмоционально заряжает команду, но этот заряд не всегда удается сохранить на долгий период. Божович вряд ли пойдет в "Астану" на короткий контракт, а заключать длительное соглашение с сербским специалистом - это риск.