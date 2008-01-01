Не сглазить бы. "Кайрат" потроллил "Астану" после разгрома

Алматинцы опубликовали видео.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:51

ФК "Кайрат" после разгромной победы над "Астаной" в принципиальном матче КПЛ потроллил столичную команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В клубном аккаунте в Instagram алматинцы опубликовали видеонарезку голов встречи, которую выиграли со счетом 3:0. При этом во время монтажа была использована музыка из популярного мема Dancing Coffin, который также называют "Танцующие гробовщики".

Суть шутки по всему миру заключается в следующем - мем с гробовщиками крепится к видео, которое неизбежно должно закончиться неудачей.

Напомним, благодаря этой победе "Кайрат" оторвался от "Астаны" в чемпионской гонке на восемь очков. 

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Метки:
Кайрат ФК Астана ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:51
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