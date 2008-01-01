"Суюмбаев нейтрализовал Томасова, а Алыкулов выиграл матч". Алиев разобрал разгром "Кайрата" над "Астаной" и ключевых игроков

ФК "Астана" оказалась неподготовленной к матчу с "Кайратом", считает казахстанский тренер Али Алиев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он перечислил факторы благодаря которым алматинцы одержали победу, а также назвал ключевых игроков в обеих командах, которые выделились с одной стороны и провалили игру с другой.

"В календаре такие матчи особенные, как дерби двух столиц у нас, и команды, которые к ним готовятся, это знают. "Кайрат" подготовился, несмотря на все их внутренние проблемы, о чем говорят специалисты. Это и игра в обороне, и трудности при контратаках и при позиционных атаках.

Но благодаря индивидуальному мастерству Гулжигита Алыкулова они выиграли этот матч. Он подготовился хорошо и физически, и ментально. Технически оснащенный игрок, правильно использовал все бреши, которые были в обороне "Астаны". С ним нужно было играть близко и в контакт. Но, к сожалению для "Астаны", Абзал Бейсебеков был сосредоточен на атаке и дал много пространства, и кайратовец справился с этим на славу.

И еще надо отдать должное бойцовским качествам Гуральски. Он величина. И наоборот, грозное оружие "Астаны" в лице Марина Томасова капитан "Кайрата" Гафуржан Суюмбаев нейтрализовал напрочь, он пожертвовал атакующими действиями и четко выполнил установку тренерского штаба. Вся угроза исходит от Марина, но Гафуржан не отдал ему ни пяди земли на поле.

В субботу играли "Спартак" и "Зенит", и как в обороне действовал Джикия и Жиго, - не на жизнь, а насмерть. И под впечатлением дерби двух столиц из России мы смотрели "Кайрат" - "Астана", увы, мы не увидели этого напряжения, стресса и адреналина, всему виной игра "Астаны".

Учитывая проблемы "Кайрата" в позиционной игре и в игре в обороне, "Астана" не смогла ничего им преподнести. Она просто не получила двойку за игру. Я не понимаю - можно отдать плохой пас, плохо ударить по воротам, но биться самоотверженно, играть за честь клуба, выходить после дерби в бинтах, крови, для этого не нужно тренироваться, для этого нужно иметь сердце. Один из тех, у кого было желание, это Пиерос Сотириу, но он не получает мячи.



Мы видели, как Джикия и Жиго бились, а Урош Радакович, Евгений Постников и Лука Шимунович просто смотрели, как в их штрафной играли в брачные игры нападающие.



Моменты в начале второго тайма можно назвать определяющими, а в самом начале игры "Астана" себя деморализовала, когда Ненад Эрич за пределами штрафной схватил мяч руками, этот момент стал показателем того, что "Астана" не готова к дерби.

Такой вратарь, как Ненад, не должен допускать такие моменты, тем более не нашлось лидера, способного заменить Томасова, у которого не пошла игра, или Диму Шомко.

Если нет Ивана Маевского, то бремя лидерства должны брать другие игроки. Это лигочемпионская "Астана", построенная на костях. Прийти и сделать непонятные трансферы в лице Радаковича и Шимуновича. Не понимаю, почему "Астана" так бездарно построила трансферную политику. Команда должна играть в Лиге чемпионов - это другой уровень соответствия. В обороне должны быть более квалифицированные игроки.

Непонятный Радакович из чемпионата Чехии. А "Астана" не готовилась играть в чемпионате Сербии или Чехии, мы, болельщики, ждем от "Астаны", "Кайрата", "Ордабасы" выхода в групповой этап, это другой уровень, чтобы доказать нашему руководству, что футбол - великая игра, и в нее надо вкладывать и финансы, и душу.



Я не представляю такую "Астану", чтобы у Станимира Стойлова и Григория Бабаяна пять-шесть футболистов вышли бы с лишним весом и не мотивированными на игру", - прокомментировал Алиев.



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Напомним, "Кайрат" после победы над "Астаной" в перенесенном матче шестого тура (3:0) оторвался от столичного клуба на восемь очков. Сейчас у алматинцев 29 баллов, а у "Астаны" - 21. С турнирным положением можно ознакомиться здесь.