Все, "Кайрат" чемпион? Стали известны подробности продолжения КПЛ-2020

Лига ушла на паузу в связи с матчами сборных.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:22
Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, чемпионат Казахстана по футболу сезона-2020 после паузы с матчами сборных будет возобновлен с 17 октября.

Будет сыграно шесть туров (13-18) с 17 октября по 8 ноября. Встречи состоятся, как и прежде, в одной локации "Алматы-Талгар", где после второго рестарта (с 18 августа) проходили матчи девяти туров - с четвертого по 12-й.

Напомним, после 12 туров лидером КПЛ-2020 является "Кайрат", набравший 29 очков. От ближайшего преследователя в лице "Астаны" алматинцы оторвались на восемь баллов. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Всего в премьер-лиге нынешнего сезона после сокращения календаря запланировано 22 тура.

Сборная Казахстана в рамках Лиги наций 11 октября сыграет в Алматы с Албанией, а в ночь на 15 октября встретится на выезде с командой Беларуси.

После двух туров в четвертой группе дивизиона С лидирует Казахстан, опережая по дополнительным показателям Албанию, Беларусь и Литву. Все сборные набрали по три очка.

На старте турнира казахстанская сборная на выезде переиграла Литву - 2:0, а дома уступила Беларуси - 1:2.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:22
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