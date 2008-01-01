Выстрел Вагнера под перекладину признан лучшим голом в 12-м туре КПЛ

Подведены итоги очередного тура.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 13:28
Гол нападающего "Кайрата" Вагнера Лава признан лучшим в 12-м туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Бразильский форвард отличившийся в матче с "Шахтером", набрав 40 процентов голосов. Лав после аута в исполнении Микановича сумел сориентироваться в штрафной "горняков" и неотразимо пробить под перекладину.



Второе место в опросе занял Жереми Манзорро из "Тобола" - 25 процентов голосов. На третьей строчке голосования Биллал Себаихи ("Каспий"), набравший 16 процентов. На предпоследнем месте оказался Горан Бркич из "Тараза" - 11 процентов. Полузащитник "Астаны" Рунар Мар Сигурьонссон замкнул топ-5 голосования, набрав восемь процентов.



Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса".

Накануне, "Кайрат" разгромил "Астану" в матче шестого тура со счетом 3:0. Алматинцы набрали 29 очков и на восемь баллов опережают столичный клуб. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Астана ФК Ордабасы ФК Тобол ФК Кайсар ФК Жетысу ФК Шахтер ФК Кызыл-Жар СК Окжетпес ФК Каспий Тараз ФК Голы недели Лав Вагнер Бразилия
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 13:28
© 2008 - 2020 ТОО «EML»