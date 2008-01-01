Выстрел Вагнера под перекладину признан лучшим голом в 12-м туре КПЛ

Гол нападающего "Кайрата" Вагнера Лава
признан лучшим в 12-м туре КПЛ-2020
. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz
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Бразильский форвард отличившийся в матче с "Шахтером", набрав 40 процентов голосов. Лав после аута в исполнении Микановича сумел сориентироваться в штрафной "горняков" и неотразимо пробить под перекладину.
Второе место в опросе занял Жереми Манзорро
из "Тобола" - 25 процентов голосов. На третьей строчке голосования Биллал Себаихи
("Каспий"), набравший 16 процентов. На предпоследнем месте оказался Горан Бркич
из "Тараза" - 11 процентов. Полузащитник "Астаны" Рунар Мар Сигурьонссон
замкнул топ-5 голосования, набрав восемь процентов.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски
("Кайрат") - гол
в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека
("Иртыш") - гол
в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев
("Кайсар") - гол
в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков
("Тобол") - гол
в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе
("Кайсар") - гол
в ворота "Жетысу;
Седьмой тур. Асхат Тагыберген
("Кайсар") - гол
в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло
("Ордабасы") - гол
в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев
("Шахтер") - гол
в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло
("Ордабасы") - гол
в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович
("Кайрат") - гол
в ворота "Окжетпеса".
Накануне, "Кайрат" разгромил "Астану" в матче шестого тура со счетом 3:0. Алматинцы набрали 29 очков и на восемь баллов опережают столичный клуб. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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