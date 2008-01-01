"Худший день за два года". Тренер "Астаны" отреагировал на разгром от "Кайрата"

Северяне идут вторыми в таблице.

Пол Эшуорт. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:49
Исполняющий обязанности главного тренера "Астаны" Пол Эшуорт прокомментировал итог встречи с "Кайратом", которому северяне уступили со счетом 0:3 в рамках перенесенного матча шестого тура КПЛ.

"Кайрат" разгромил "Астану" и оторвался на восемь очков

"Сложно комментировать игру, наверное, это худший день за те почти два года, что я работаю в клубе! Мы потерпели очень обидное поражение. Как главный тренер, я беру на себя ответственность за поражение, но сейчас очень важно каждому сделать правильные выводы. И вне зависимости от того, кто будет тренером, такой большой клуб, как "Астана", должен смотреть только вперед", - приводит его слова пресс-служба клуба.

После этой игры "Кайрат", набрав 29 очков, сохранил лидерство в таблице, а "Астана", отстав на восемь пунктов, расположилась на второй строчке. С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:49
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