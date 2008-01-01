"Дали ответ всем недоброжелателям". Шпилевский высказался о разгроме "Астаны"

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский
прокомментировал победную игру с "Астаной"
в рамках перенесенного матча шестого тура чемпионата Казахстана по футболу.
"Кайрат" разгромил "Астану" и оторвался на восемь очков
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"Ребята показали сумасшедшую реакцию после двух матчей, где мы потеряли четыре очка. Для меня была по всем параметрам полная и заслуженная победа. Единственное, мы могли забить еще, было много моментов и атак. Я очень горжусь ребятами, они дали ответ всем недоброжелателям. Мы поставили себе задачу не отпускать этот отрыв. Прошлые матчи были для нас уроком, игроки это поняли. Безумно счастлив, ребята большие молодцы. Мы двигаемся дальше", - приводит его слова пресс-служба
клуба.
После этой игры "Кайрат", набрав 29 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице, а "Астана", отстав на восемь пунктов, расположилась на второй строчке.