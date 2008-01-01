"Кайрат" разгромил "Астану" и оторвался на восемь очков

Алматинцы упрочили лидерство в КПЛ.

Фото: ПФЛК
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Сегодня 22:24
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 6
Кайрат - Астана 3:0

Голы: Алыкулов, 24 (1:0); Абикен, 47 (2:0); Радакович, 49 (3:0)

Турнирная таблица
Алматинский "Кайрат" обыграл "Астану" в перенесенном матче шестого тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая на Центральном стадионе в Алматы, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Начало разгрому на 24-й минуте положил полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов.

В начале второго тайма Айбол Абикен (47-я) удвоил преимущество команды, а спустя две защитник "Астаны" Урош Радокович срезал мяч в свои ворота после удара Алыкулова.



Благодаря этой победе "Кайрат" набрал 29 очков и оторвался от идущей второй "Астаны" на восемь баллов.
Метки:
Кайрат ФК Астана ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
3
Сегодня 22:24
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