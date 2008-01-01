"Кайрат" разгромил "Астану" и оторвался на восемь очков

Алматинский "Кайрат"
обыграл "Астану"
в перенесенном матче шестого тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча команд, прошедшая на Центральном стадионе в Алматы, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Начало разгрому на 24-й минуте положил полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов
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В начале второго тайма Айбол Абикен
(47-я) удвоил преимущество команды, а спустя две защитник "Астаны" Урош Радокович
срезал мяч в свои ворота после удара Алыкулова.
Благодаря этой победе "Кайрат" набрал 29 очков и оторвался от идущей второй "Астаны" на восемь баллов.