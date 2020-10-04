"Кайрат" забил гол "Астане" в первом тайме

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Кайрат" забил гол "Астане" в первом тайме

Команды разделяют пять очков.

"Кайрат" забил гол "Астане" в первом тайме
Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Алматинский "Кайрат" открыл счет в перенесенном матче с "Астаной" в рамках шестого тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 24-й минуте подопечные Алексея Шпилевского организовали атаку, которую точным ударом завершил Гулжигит Алыкулов.



Встреча команд проходит в Алматы. После первых 45 минут счет 1:0 в пользу "Кайрата".

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Кайрат ФК Астана ФК КПЛ-2020
Новости
Сегодня
22:24
Футбол

"Кайрат" разгромил "Астану" и оторвался на восемь очков
Сегодня
21:50
Футбол

"Астана" за две минуты пропустила два гола от "Кайрата"
Сегодня
21:19
Футбол

"Кайрат" забил гол "Астане" в первом тайме
Сегодня
20:00
Футбол

"Кайрат" и "Астана" объявили составы на матч КПЛ
Сегодня
17:50
Футбол

Казахстанский футболист вместо российского клуба должен был уехать в Европу
Сегодня
17:18
Футбол

Футболистам "Кайрата" и "Астаны" пообещали двойные премиальные за победу
Сегодня
15:15
Футбол

Жарко Маркович назвал фаворита в матче "Кайрат" - "Астана" и на чемпионство в КПЛ
Сегодня
14:14
Футбол

На кону чемпионство? Прямая трансляция перенесенного матча КПЛ "Кайрат" - "Астана"
Сегодня
13:49
Футбол

В "Кайрате" сделали заявление по поводу высказывания Боранбаева о смене руководства КФФ и ПФЛК
Вчера
20:22
Футбол

Владелец "Кайрата" Боранбаев намерен добиться отставки руководства КФФ и ПФЛК
Вчера
16:53
Футбол

"Это судьба". Защитник "Астаны" - о приезде в Казахстан, работе с Клоппом и матче с "МЮ"
Вчера
16:25
Футбол

Форвард с опытом игры в России и Европе высказался о победе над "Жетысу"
Вчера
14:57
Футбол

Лучший бомбардир "Астаны" получил вызов в сборную на матчи Лиги наций
Вчера
13:44
Футбол

"Вставай, вас и так 14". Защитник "Тараза" потроллил судейство в матче с "Ордабасы"
Вчера
11:58
Футбол

Большой выпуск ANGIME с Антонио Рукавина
Вчера
11:42
Футбол

Удар от Лава под перекладину и красота от Манзорро. Выбери лучший гол 12-го тура КПЛ-2020
Вчера
07:18
Футбол

Владение мячом, настрой и вера. Почему победа "Каспия" над "Астаной" не совсем сенсация
2 октября
20:48
Футбол

"Тобол" обыграл "Жетысу" в 12-м туре КПЛ и сместил "Ордабасы" с третьего места в чемпионате
2 октября
20:02
Футбол

"Радуюсь успехам Вагнера". Лучший бомбардир КПЛ - о неудобных "Астане" и "Кайрате", бразильской диаспоре и конине
2 октября
19:19
Футбол

Стало известно о состоянии футболиста "Шахтера", потерявшего сознание в матче с "Кайратом"
2 октября
17:44
Футбол

"Ордабасы" ушел от поражения в матче КПЛ с "Таразом", Жоао Паулу прервал голевую серию
2 октября
15:36
Футбол

"Возникли финансовые проблемы". Экс-наставник "Шахтера" рассказал об уходе из клуба и назвал фаворита КПЛ-2020
2 октября
15:18
Футбол

"Кайсар" и "Окжетпес" сыграли вничью в матче с удалением
2 октября
12:49
Футбол

"Больше не будет таких зарплат, по легионерам вопрос". Ирисметов - о будущем "Ордабасы", Суюмбаеве и Цхададзе
2 октября
11:00
Футбол

Прямая трансляция матча "Тобол" - "Жетысу" и еще двух игр 12-го тура КПЛ
2 октября
07:14
Футбол

"Были настоящими мужиками". Тренер "Шахтера" - о спасении и главной подоплеке в матче с "Кайратом"
1 октября
23:14
Футбол

Боранбаев не хотел меня брать - Исаэл вспомнил о своей игре за "Кайрат"
1 октября
21:02
Футбол

"Кайрат" не сумел победить "Шахтер" в КПЛ, "Астана" отстает на 5 очков
1 октября
20:16
Футбол

Футболиста "Шахтера" увезли на "скорой помощи" в матче с "Кайратом"
1 октября
19:16
Футбол

"Он не останется при любом раскладе". Экс-игрок "Ордабасы" предрек отставку Цхададзе
1 октября
18:56
Футбол

"Кайрат" заменил вратаря после матча КПЛ с шестью голами
26 сентября
18:57
Футбол

Видеообзор матча 11 тура КПЛ "Тараз" - "Тобол" (0:0)
25 сентября
23:55
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Кайсар" - "Астана"
25 сентября
23:54
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК"
25 сентября
23:53
Футбол

Видеообзор матча 10-го тура КПЛ "Жетысу" - "Шахтер"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика