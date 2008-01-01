"Кайрат" и "Астана" объявили составы на матч КПЛ

Встреча пройдет в Алматы.

Фото :ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:00
Алматинский "Кайрат" и "Астана" определились с составами на перенесенный матч шестого тура казахстанской премьер-лиги.

Встреча пройдет сегодня, 4 октября, на Центральном стадионе в Алматы и начнется в 20:30 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.

"Кайрат": Стас Покатилов (В) – Гафуржан Суюмбаев (К), Нуралы Алип, Раде Дугалич, Дино Миканович – Яцек Гуральский, Небойша Косович, Гулжигит Алыкулов, Айбол Абикен – Вагнер Лав, Абат Аймбетов;

Резерв: Данил Устименко (В) – Сергей Кейлер, Денис Поляков, Нурлан Даиров, Камо Оганесян – Адам Адахаджиев, Конрад Вржещиньский, Султанбек Астанов – ​Адеринсола Эсеола, Артур Шушеначев;

"Астана": Ненад Эрич (В) (К) – Дмитрий Шомко, Урош Радакович, Евгений Постников, Абзал Бейсебеков – Юрий Перцух, Макс Эбонг, Рунар Мар Сигурьонссон – Тигран Барсегян, Марин Томасов, Пиерос Сотириу;

Резерв: Дмитрий Непогодов (В), Станислав Павлов (В) – Лука Шимунович, Юрий Логвиненко – Дидар Жалмукан, Дорин Ротариу, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев – Алексей Щеткин, Станислав Басманов, Рамазан Каримов;

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Кайрат ФК Астана ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:00
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