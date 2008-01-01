Футболистам "Кайрата" и "Астаны" пообещали двойные премиальные за победу

Футболисты "Кайрата"
и "Астаны"
получили дополнительную мотивацию на перенесенный матч шестого тура казахстанской премьер-лиги.
По информации
журналиста Айдана Кожахмета, игрокам обоих клубов за победу обещаны двойные премиальные. Финансовые детали не уточняются.
Сам матч пройдет сегодня, 4 октября, на Центральном стадионе в Алматы и начнется в 20:30 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь
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На данный момент "Кайрат" лидирует в турнирной таблице КПЛ, опережая "Астану" на пять баллов.