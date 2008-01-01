Футболистам "Кайрата" и "Астаны" пообещали двойные премиальные за победу

Алматинцы на пять очков опережают конкурента.

Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:18
Футболисты "Кайрата" и "Астаны" получили дополнительную мотивацию на перенесенный матч шестого тура казахстанской премьер-лиги.

По информации журналиста Айдана Кожахмета, игрокам обоих клубов за победу обещаны двойные премиальные. Финансовые детали не уточняются.

Сам матч пройдет сегодня, 4 октября, на Центральном стадионе в Алматы и начнется в 20:30 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.

На данный момент "Кайрат" лидирует в турнирной таблице КПЛ, опережая "Астану" на пять баллов.


Метки:
Кайрат ФК Астана ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:18
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