Жарко Маркович назвал фаворита в матче "Кайрат" - "Астана" и на чемпионство в КПЛ

Игра пройдет сегодня.

Фото: ФК "Кайрат"

Экс-защитник "Кайрата" Жарко Маркович поделился ожиданиями от предстоящего матча между его бывшим клубом и "Астаной" в рамках перенесенного шестого тура премьер-лиги, его слова приводит "Рейтинг Букмекеров".



"Смотрел последние матчи "Кайрата": и с "Окжетпесом", и с Карагандой. По моему мнению, большого спада в игре алматинцев нет, только в результатах. С "Окжетпесом" с нескольких стандартов получили голы. Обе встречи провели очень хорошо, должны были забивать больше. Если говорить о спаде в игре, то, думаю, он очень большой у "Астаны" в этом году и нет таких уверенных побед, как раньше.



"Кайрат" сейчас лидирует, он очень большой фаворит в этом году в плане возможности взятия "золота" национального чемпионата. В таких принципиальных матчах назвать фаворита нельзя. Если брать на сегодняшний день по форме игры, то "Кайрат" - небольшой фаворит, ну а то, что играют в Алматы, большим преимуществом не станет, потому что матч будет проводиться без болельщиков.



Эта встреча - самая важная в борьбе за чемпионство. Думаю, если в ней "Кайрат" победит, то станет на 99 процентов фаворитом в борьбе за "золото". "Астане" потом будет тяжеловато помешать алматинцам. Как я уже сказал, это очень принципиальная игра двух хороших команд, но "Кайрат" сейчас, по моему мнению, в лучшей форме", - сказал Маркович.



Матч пройдет 4 октября и начнется в 20:30 по времени Астаны. "Кайрат" опережает "Астану" на пять баллов.