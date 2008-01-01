Кайрат Боранбаев намерен добиться отставки руководства КФФ и ПФЛК

Перемены ожидаются в ближайшие несколько недель.

Кайрат Боранбаев. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:22
Председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев хочет добиться смены руководства в главном футбольном органе страны, сообщает Meta-ratings.kz

Об этом функционер заявил во время празднования 70-летия экс-игрока сборной СССР и "Кайрата" Сеильды Байшакова.

По его словам, перемены могут произойти в ближайшие несколько недель.

Ранее Боранбаев неоднократно критиковал в СМИ действующее руководство КФФ и ПФЛК, однако продолжал поддерживать тесные отношения с функционерами.

Товарищеский матч с участием ветеранов советского и казахстанского футбола состоялся на Центральном стадионе Алматы и завершился вничью.

Отметим, что в нынешнем сезоне КПЛ "Кайрат" идет на первом месте, набрав 26 очков в 11 играх. Принципиальный соперник алматинцев ФК "Астана" отстает на пять баллов, занимая второе место. С турнирным положением всех клубов чемпионата Казахстана можно ознакомиться здесь.
Метки:
Футбол Боранбаев Кайрат Кайрат ФК КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 20:22
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