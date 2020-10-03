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"Это судьба". Защитник "Астаны" - о приезде в Казахстан, работе с Клоппом и матче с "МЮ"

Также назвал лучшего балканского легионера в истории клуба.

"Это судьба". Защитник "Астаны" - о приезде в Казахстан, работе с Клоппом и матче с "МЮ"
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Защитник "Астаны" Антонио Рукавина рассказал об игре под руководством Юргена Клоппа, переходе из "Вильярреала" и ответил на другие вопросы в выпуске программы пресс-службы столичного клуба ANGIME. Его интервью приводит KazFootball.kz

- Ты играл на чемпионате мира. Что бы ты сейчас выбрал между мундиалем и групповым этапом Лиги чемпионов?

- Я думал, что мы в этом году сыграем в группе Лиги чемпионов, но не получилось. До чемпионата мира еще долго, тогда я уже, наверное, не буду играть, поэтому выберу ЛЧ. Нужно смотреть на вещи позитивно, посмотрим, получится или нет.

- В "Боруссии" ты играл под руководством Юргена Клоппа. В чем секрет его успеха?

- Он тогда не был так популярен, как сейчас. Это был молодой тренер, он работал по плану, который должен был вернуть Дортмунд на вершину. Секрет в том, что у него хорошая связь с игроками и он очень ярко выражает свои эмоции, это видно. И конечно, Клопп - очень сильный тренер. Лучше Гвардиолы и Моуринью на данный момент.

- Также ты выступал под руководством Мирослава Джукича.

- Да, он мой футбольный отец. Я играл под руководством Джукича в сборной Сербии и "Вальядолиде". Марселино научил меня многому в "Вильярреале". В 30 лет раньше считалось, что ты уже опытный футболист, но я в этом возрасте начал учить футбол.

- Был ты чемпионом Сербии и Казахстана. Какое чемпионство далось сложнее?

- Каждый чемпионат сложен. Я был молодым, когда выступал в "Партизане". Мы соперничали с "Црвеной Звездой", когда играешь за свой клуб, это хорошие эмоции. В Казахстан же я приехал, чтобы завершить карьеру. Но хочется оставить свой след в каждом клубе. "Астана" - хорошая, организованная команда. У каждой лиги есть свои сложности и особенности.

- Когда приезжал в Астану в составе "Вильярреала" на игру Лиги Европы, мог ли подумать, что впоследствии окажешься в Казахстане?

- Это судьба. Мы играли с "Вильярреалом" здесь. Это был первый раз, когда я посетил Казахстан. Всегда было понимание, что это очень далеко. Но все судят Казахстан, хотя о стране толком не знают. Первая мысль: "Уф, далеко и холодно. Футбол там непопулярен". На тот момент я думал, что не самая лучшая идея играть здесь в такую погоду. Минус 20, минус 40. Поэтому для меня было важно, что у стадиона закрывается крыша. Потом увидел поле и подумал, что, возможно, однажды могу здесь оказаться. В итоге, так и получилось. И когда я подписывал контракт, я прекрасно понимал, куда еду. Конечно, за два дня не все увидишь. Поэтому я всегда рассказываю друзьям-футболистам, что "Астана" - хороший клуб.

- В составе "Астаны" ты играл против "Партизана". Какие чувства испытывал в тот момент?

- Это было эмоционально. Жаль, что в Сербии не увидели ту "Астану", которая была раньше. Последняя игра в Белграде ничего не значила. Жаль, что мы два раза проиграли. Я буквально вернулся в то время, когда выступал за "Партизан". 

- Тебе довелось забить в ворота "Манчестер Юнайтед", но записали на защитника. Расскажи о своем праздновании.

- Да, это был автогол, но на 90 процентов он был моим. Я отпраздновал гол в стиле игры на скрипке. Просто один мой друг говорил, что это самый точный инструмент в оркестре. Так получилось, я придумал это на ходу.

- В "Астане" сейчас очень много игроков с Балкан. И в истории "Астаны" всегда было много игроков с данного региона. Кого считаешь лучшим игроком за всю историю клуба?

- Ненад Эрич, сто процентов. Это живая легенда клуба. Он сделал очень многое для команды за эти десять лет. Так еще он и капитан команды. Все десять лет его ставили в ворота. В команде есть желание, чтобы он остался еще на один год или насколько он может. Он важен для клуба и для команды.

Отметим, что 36-летний Рукавина выступает за "Астану" с 2018 года. В нынешнем чемпионате из-за травмы он провел только три матча, результативными действиями не отметился.

 

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Метки:
Футбол Астана ФК КПЛ-2020 Клопп Юрген

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