Лучший бомбардир "Астаны" получил вызов в сборную на матчи Лиги наций

В этом сезоне КПЛ он забил шесть голов.

Рунар Мар Сигурьонссон. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 14:57

Полузащитник "Астаны" Рунар Мар Сигурьонссон получил вызов в сборную Исландии, сообщает KazFootball.kz.

Его пригласили в национальную команду для участия в матчах Лиги наций. Исландцам предстоит провести встречу в рамках прошлого розыгрыша турнира против Румынии, а также еще две домашние - против Дании и Бельгии - в новом сезоне.

Отметим, что Сигурьонссон в этом сезоне КПЛ забил шесть голов и является лучшим бомбардиром "Астаны" и вторым по результативности в лиге. 

Удар от Лава под перекладину и красота от Манзорро. Выбери лучший гол 12-го тура КПЛ-2020

Метки:
Астана ФК Лига наций
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 14:57
© 2008 - 2020 ТОО «EML»