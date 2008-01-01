Лучший бомбардир "Астаны" получил вызов в сборную на матчи Лиги наций

Полузащитник "Астаны" Рунар Мар Сигурьонссон получил вызов в сборную Исландии, сообщает KazFootball.kz.

Его пригласили в национальную команду для участия в матчах Лиги наций. Исландцам предстоит провести встречу в рамках прошлого розыгрыша турнира против Румынии, а также еще две домашние - против Дании и Бельгии - в новом сезоне.

Отметим, что Сигурьонссон в этом сезоне КПЛ забил шесть голов и является лучшим бомбардиром "Астаны" и вторым по результативности в лиге.

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