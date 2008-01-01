"Вставай, вас и так 14". Защитник "Тараза" потроллил судейство в матче с "Ордабасы"

Защитник "Тараза" Бекзат Шадманов потроллил судейство в матче против 12-го тура КПЛ против "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эта встреча завершилась ничьей - 1:1. При этом на 67-й минуте судейская бригада во главе с Айдыном Рахимбаевым не засчитала второй гол в ворота "Ордабасы".

Шадманов опубликовал в Instagram фото своей перепалки с сидящим на газоне защитником шымкентского клуба Виктором Дмитренко.

"Вставай, вас и так 14", - подписал футболист фото, очевидно намекая, что 11-ти игрокам "Ордабасы" помогали трое работавших на матче рефери.

Удар от Лава под перекладину и красота от Манзорро. Выбери лучший гол 12-го тура КПЛ-2020