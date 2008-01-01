Удар от Лава под перекладину и красота от Манзорро. Выбери лучший гол 12-го тура КПЛ-2020

Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах 12-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных ударов. Выбрать лучший из них можно по этой ссылке.



Вагнер Лав ("Кайрат")



Бразильский форвард, казалось, недавно присоединился к "Кайрату", а сейчас является вторым по результативности игроком клуба в премьер-лиге. В прошедшем туре Лаво тметился голом в ворота "Шахтера" после аута в исполнении Дино Микановича. Он сумел сориентироваться в штрафной горняков и неотразимо пробить под перекладину.







Рунар Мар Сигурьонссон ("Астана")



Исландский футболист "Астаны" участвует в гонке бомбардиров, преимущественно забивая с пенальти. В игре с "Каспием" Сигурьонссон отличился с игры, эффектно положив мяч под перекладину после симпатичной комбинации, в которой поучаствовали Марин Томасов и Макс Эбонг. Но его гол не спас столичный клуб от сенсационного поражения.







Горан Бркич ("Тараз")



Сербский полузащитник "Тараза" на 56-й минуте матча с "Ордабасы" завершил многоходовку точным ударом в угол ворот. Так был открыт счет в матче, но "Тараз" не сумел удержать преимущество - 1:1.







Биллал Себаихи ("Каспий")



Французский полузащитник "Каспия" на 72-й минуте точно пробил в угол ворот "Астаны". Этот гол, которому предшествовала затяжная комбинация, стал переломным. "Каспий" потом забил еще и одержал сенсационную победу над чемпионом.







Жереми Манзорро ("Тобол")



Еще один француз отличился в матче "Тобол" - "Жетысу". Жереми Манзорро эффектным парашютом после стремительного прохода по центру установил окончательный счет в пользу костанайцев.





А это наш топ-5 голов 12-го тура КПЛ-2020.

Проголосовать можно тут.





Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:



Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";

Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";

Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";

Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";

Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;

Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";

Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";

Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";

Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";

Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса".



Отметим, лучшие голы шестого тура будут представлены после окончания перенесенного матча "Кайрат" - "Астана", который состоится 4 октября. Алматинцы лидируют в чемпионате, набрав 26 очков. У "Астаны" второе место и 21 балл. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.