Стало известно о состоянии футболиста "Шахтера", потерявшего сознание в матче с "Кайратом"

Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, полузащитник карагандинского "Шахтера" Мухаммед Усман, не сумевший накануне из-за травмы доиграть матч 12-го тура КПЛ-2020 против "Кайрата", должен пройти обследование в Нур-Султане.

Футболист получил травму головы после столкновения с защитником алматинцев Дино Микановичем.



Накануне вечером игрок прошел первичное обследование и покинул больницу. Теперь он должен повторно сделать снимки и для этого отправился в столицу. Команда же отбыла в Караганду без него.







Отметим, что нигерийский футболист в добавленное к первому тайму время потерял сознание, столкнувшись с Микановичем в борьбе за верховой мяч. Хорват сумел подняться, а Усман покинул поле с помощью медицинской бригады.



Матч завершился ничей 1:1. В составе "Кайрата" отличился Вагнер Лав. А у "Шахтера" гол на счету Айдоса Таттыбаева.



