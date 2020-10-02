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Стало известно о состоянии футболиста "Шахтера", потерявшего сознание в матче с "Кайратом"

Эпизод произошел в игре КПЛ.

Стало известно о состоянии футболиста "Шахтера", потерявшего сознание в матче с "Кайратом"
Мухаммед Усман. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Как стало известно корреспонденту Vesti.kz, полузащитник карагандинского "Шахтера" Мухаммед Усман, не сумевший накануне из-за травмы доиграть матч 12-го тура КПЛ-2020 против "Кайрата", должен пройти обследование в Нур-Султане.

Футболист получил травму головы после столкновения с защитником алматинцев Дино Микановичем.


Накануне вечером игрок прошел первичное обследование и покинул больницу. Теперь он должен повторно сделать снимки и для этого отправился в столицу. Команда же отбыла в Караганду без него.



Отметим, что нигерийский футболист в добавленное к первому тайму время потерял сознание, столкнувшись с Микановичем в борьбе за верховой мяч. Хорват сумел подняться, а Усман покинул поле с помощью медицинской бригады.

Матч завершился ничей 1:1. В составе "Кайрата" отличился Вагнер Лав. А у "Шахтера" гол на счету Айдоса Таттыбаева.

 

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Метки:
Кайрат ФК Шахтер ФК КПЛ-2020 Травма Лав Вагнер Бразилия

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