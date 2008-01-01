"Кайрат" обыграет "Астану" и увеличит отрыв. Прогноз Vesti.kz на центральный матч первого круга КПЛ

Наступил октябрь, но "Кайрат" и "Астана" проведут свой первый очный матч в этом году лишь в ближайшее воскресенье. Долгожданное, классическое и самое бескомпромиссное противостояние клубного казахстанского футбола вновь интригует, поскольку команды являются главными претендентами на чемпионский титул КПЛ. Корреспондент Vesti.kz представляет анонс к предстоящей битве команд из Алматы и Нур-Султана.



"Кайрат" - "Астана", 4 октября, перенесенный матч шестого тура КПЛ. Прогноз редакции - 2:1, победа "Кайрата"



Достаточно сложный матч для прогноза, учитывая, как два главных клуба страны провели последние матчи во внутреннем чемпионате.



"Кайрат" несколько сбавил обороты после вылета из Лиги Европы. Возможно, команда выглядит уже не столь свежо физически и эмоционально. Алексей Шпилевский практически не ротирует стартовый состав и применяет одно и то же сочетание.

Две осечки против "Окжетпеса" и "Шахтера" подчеркнули проблемы алматинцев в обороне и проблему при работе на стандартах. Хотя в этих играх "Кайрат" вполне мог победить. С "Окжетпесом" было определенное давление, чтобы забить победный гол, с "Шахтером" все решила ошибка молодого вратаря Данилы Устименко.

Однако средняя линия "Кайрата" по-прежнему работает мобильно, а нападение приносит голы - Аймбетов и Вагнер в форме. Фактор бразильца особенно важен, отчетливо видно на поле, что он приехал побеждать и брать титул. Ментальность и класс Вагнера могут стать решающим фактором в этой игре. Кроме того, у Шпилевского есть бонус в виде крепкого резерва: голодный до голов Эсеола и умеющий обострить Тунгышбаев.



Поражение "Астаны" от "Каспия" вновь больно ударило по столичному клубу. Ранее одержанные победы над "Кайсаром" и "Жетысу" оказались обманчивы, а ведь нельзя не сказать, что в этих играх команда Пола Эшуорта забила победные голы лишь со стандартов.



Да, у "Кайрата" тоже существуют свои сложности, но у него есть четкая игровая идея, есть большой футболист, который умеет делать разницу в таких матчах, есть невероятная мотивация. У "Астаны", по ощущениям, нет ничего из перечисленного. Ментальность победителей, привитая годами, стремительно исчезает. Пока это лишь набор индивидуально качественных игроков, которые не могут вновь стать сильной командой.



Конечно, матч столь высокого статуса может пойти по непредсказуемому сценарию, но большинство плюсов на стороне "Кайрата", а значит и наш прогноз будет на победу алматинского клуба.