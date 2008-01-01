"Радуюсь успехам Вагнера". Лучший бомбардир КПЛ - о неудобных "Астане" и "Кайрате", бразильской диаспоре и конине

Алишер Абдулин

Среди бразильских футболистов в Казахстане нет соперничества, заявил вингер шымкентского "Ордабасы" Жоао Пауло. Бразильский легионер в интервью корреспонденту Vesti.kz признался, что радуется успехам Вагнера Лава, а также рассказал о том, куда мог уйти перед сезоном-2020, назвал самых неудобных для себя соперников и вратаря в пермьер-лиге, а также отметил, что его удивило в Казахстане.



- У некоторых футболистов игра не идет после рестарта чемпионата, но вы за этот период забили почти половину голов своего клуба. В чем секрет такой результативности?



- Я думаю, здесь особого секрета нет, это просто кропотливая работа, день за днем. Усердный труд на тренировках. Плюс ко всему без команды я не забивал голы. Это плоды общей работы. Ребята помогают мне на поле, создают моменты, я их реализую.



- Единственный раз бразилец становился лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана в 2000 году. Тогда Нилтон Мендес забил 21 гол. У вас есть шанс стать вторым представителем Бразилии во главе списка.



- Я сторонник того, что ничего невозможного не бывает. Но всегда говорю, что в первую очередь приоритетными для меня являются командные цели и интересы, а мои достижения на втором плане. Главное, чтобы команда хорошо играла, тогда и возможностей для своей реализации будет намного больше.







- По ходу сезона "Ордабасы" потерял достаточное количество очков. Например, были поражения от "Тараза" и "Шахтера". Почему так произошло?



- Если взять игру с "Таразом", возможно, у нас была невнимательность с самого начала - пропустили три мяча. Во втором тайме мы проснулись, включились в работу и забили два гола. Я думаю, будь еще немножко времени, нам удалось бы дожать соперника - сравнять счет или даже выиграть.



С "Шахтером" игра была неплохая, но подвела реализация. Такое бывает в футболе. Потерянные очки сейчас нам очень нужны и возможно в будущем отразятся.



- Можете назвать самого неудобного соперника в Казахстане?



- Со всеми соперниками тяжело играть. Трудно кого-то лично выделить, но если говорить конкретно, то сложнее всего играть против "Астаны" и "Кайрата".



- Кто самый неудобный вратарь для вас?



- Дмитрий Непогодов. В прошлом году он был в "Ордабасы" и мы с ним соперничали на тренировках - я больше забью или он отобьет.



Сейчас он перешел в "Астану", и я считаю Диму очень неудобным вратарем, он очень большой (смеется).



- Какой матч запомнился больше всего?



- Трудно навскидку вспомнить такой матч, но на ум мне приходит игра в Актобе в прошлом сезоне, когда мы выиграли 3:0. Я забил два мяча и отдал голевой пас. Эта игра часто вспоминается.



- Какой матч хотели бы переиграть заново?



- Это матч с "Ботошани" в Лиге Европы. Если бы была возможность, мы бы вернулись в тот матч, там не хватило хладнокровия и спокойствия. Хотелось бы изменить его исход.



- Что ты почувствовали, когда Тохтар Жангылышбай не забил в пустые ворота в том матче, и что сделали бы болельщики с игроком в такой ситуации в Бразилии?



- В первую очередь, на футбольном поле любой из игроков команды может оказаться в такой ситуации, как Тоха. Каждый футболист рискует в такой ситуации промахнуться. Здесь винить за промах не надо. У меня тоже были такие моменты в карьере. Жангылышбаю, наверное, немного не хватило удачи в данной ситуации.



Если говорить по поводу Бразилии, то там тоже такое бывает. Болельщики там очень горячие и эмоциональные и реагируют по-разному, иногда болезненно. Могут на поле выбежать, после игры напасть на клубный автобус (смеется).







- В Шымкенте горячо поддерживают клуб, можно ли сказать, что команда привыкла играть без болельщиков?



- Наверное, нет такого игрока, который привыкнет к таким условиям. Очень сложно свыкнуться с тем, что играешь без зрителей, без поддержки, без своего стадиона. Пустые трибуны никак не могут помогать футболистам, они могут ухудшить атмосферу.



- Вы выступали в Южной Корее и Болгарии, а теперь в Казахстане. Сравните эти чемпионаты?



- Сейчас сложно сравнивать чемпионаты Казахстана и Кореи, потому что я там играл в 2010 году. В то время был один футбол, сейчас другой. Могу сравнить с Болгарией, так как это было сравнительно недавно. Чемпионат Казахстана более конкурентоспособный и сложный. В Болгарии выделяются один-два клуба, как, например, "Лудогорец", а остальные более слабые. Здесь более ровный состав, помимо "Астаны" и "Кайрата" высокие цели ставят "Ордабасы" и "Тобол". Пять-шесть команд создают конкуренцию в чемпионате, за счет чего он более интересный.







- Что в Казахстане вас удивило в футбольном и бытовом плане?



- Если брать футбольную составляющую, то меня удивил уровень чемпионата. Я думал, что уровень футбола будет слабее. Когда я получил предложение от "Ордабасы", то консультировался с тренером футзального "Кайрата" Какау - мы из одного города. Он рассказал про страну, уверял, что мне здесь понравится. Но одно дело - слова, а другое дело, когда сам увидишь. Я был удивлен высоким уровнем чемпионата Казахстана.



Вне футбола меня удивило, скорее даже поразило то, что здесь кушают конину (смеется).



- В казахстанском футболе и футзале обширная бразильская диаспора. С кем общаетесь, есть ли заочное соперничество среди вас?



- Сейчас общаемся с Вагнером Лавом. Перед тем, как приехать в Казахстан, я много информации получил от физиотерапевта "Кайрата" Диого Лейте, он помог мне в некоторых аспектах. Что касается заочной конкуренции между собой, у нас такого нет.



- Вагнер Лав уже забил четыре гола в чемпионате. Если он включится в гонку бомбардиров, насколько почетно соперничать с ним?



- Учитывая, что мы бразильцы, я всегда за него рад, за его успехи, всегда болею за Лава, не считая, когда он играет против нас. Он выступал в сборной Бразилии и был для меня примером. Конкуренции с ним у нас нет.



- Известно, что футзал очень близок бразильцам, было ли желание попробовать себя в этом виде спорта?



- Футзалом я занимался только во время учебы в школе. У нас в Бразилии соревнования между школами идут на уровне футзала. Например, мы с Дугласом Жуниором из "Кайрата" играли вместе в этих соревнованиях в одном городе. Но тренер меня ругал, потому что там все время нужно работать в отборе, площадка маленькая, и поэтому всегда надо возвращаться. А я не люблю это делать. Поэтому после школы я ушел в большой футбол.



- После прошлого сезона к вам был интерес со стороны других казахстанских команд?



- До меня доходила информация, больше относящаяся к слухам, о том, что интересовались некоторые клубы. Вроде насчет меня с руководством "Ордабасы" консультировались в "Кайрате". Но я не знаю, насколько это было предметно. Единственное реальное предложение было от "Тобола". Но, пообщавшись с семьей, которая уже привыкла в Шымкенте, я решил остаться в "Ордабасы". Это было согласованное решение с моими родными и руководством клуба.



- У всех легионеров "Ордабасы" есть история про президента клуба Бахтияра Байсеитова, поскольку он очень неординарный и эмоциональный человек. У вас есть личная история, связанная с ним?



- У меня нет такой истории с Данияровичем, единственное, что могу сказать, его отношение к нам, он конечно необычный человек, но я чувствую от него именно заботу. Он как отец лично для меня или для других футболистов. 24 часа в сутки он находится с командой, все время интересуется, чем помочь нам, как чувствуют себя наши семьи. За всю свою карьеру я не могу назвать президента, который проявлял такое внимание к игрокам. В первый раз встречаю такого руководителя.



- Что пожелаете болельщикам "Ордабасы"?



- Хочу сказать, что я очень сильно стараюсь выкладываться на поле для нашей команды, наших болельщиков. Хочу, чтобы "Ордабасы" выиграл титул или Кубок Казахстана, чтобы оставить свое имя в истории клуба.



Очень благодарю болельщиков. Мы чувствуем их поддержку даже на расстоянии. Они нам пишут. Переживают за нас. Мы стараемся для них.



Напомним, Пауло перешел в "Ордабасы" в начале 2019 года. В предыдущем сезоне он провел 31 матч в КПЛ и забил 15 голов. В нынешнем году он сыграл 12 матчей в премьер-лиге и имеет семь забитых мячей в семи играх подряд.



Сейчас 32-летний бразилец возглавляет список бомбардиров КПЛ-2020. Но 2 октября его голевая серия прервалась в матче против "Тараза".



"Ордабасы" ушел от поражения в матче КПЛ с "Таразом", Жоао Паулу прервал голевую серию