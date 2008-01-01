"Кайсар" и "Окжетпес" сыграли вничью в матче с удалением

"Синегорцы" остались на дне турнирной таблицы.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:18
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 12
Кайсар - Окжетпес 0:0

Турнирная таблица
"Кайсар" и "Окжетпес" не смогли выявить сильнейшего в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на поле стадиона имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 0:0.

При этом кызылординцы заканчивали игру в меньшинстве вследствие удаления Ильяса Амирсеитова на 88-й минуте.



После этой игры "Кайсар", набрав 16 очков, расположился на седьмой позиции, а "Окжетпес" с отставанием на девять баллов остался на последней, 11-й строчке. 

Отметим, что ранее в рамках отчетного тура "Астана" уступила "Каспию" (1:2), а "Кайрат" и "Шахтер" сыграли вничью (1:1). С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь.
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Футбол КПЛ-2020 Окжетпес ФК Кайсар ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 15:18
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