"Кайсар" и "Окжетпес" сыграли вничью в матче с удалением

"Кайсар"
и "Окжетпес"
не смогли выявить сильнейшего в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча прошла на поле стадиона имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 0:0.
При этом кызылординцы заканчивали игру в меньшинстве вследствие удаления Ильяса Амирсеитова на 88-й минуте.
После этой игры "Кайсар", набрав 16 очков, расположился на седьмой позиции, а "Окжетпес" с отставанием на девять баллов остался на последней, 11-й строчке.
Отметим, что ранее в рамках отчетного тура "Астана" уступила
"Каспию" (1:2), а "Кайрат" и "Шахтер" сыграли
вничью (1:1). С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь
.