"Больше не будет таких зарплат, по легионерам вопрос". Ирисметов - о будущем "Ордабасы", Суюмбаеве и Цхададзе

Бывший защитник сборной Казахстана Фархадбек Ирисметов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, какие трудности испытывает "Ордабасы" в нынешнем сезоне, почему не играют местные футболисты и насколько вероятен уход легионеров после нынешнего сезона. Также он высказал свое мнение об ошибке Гафуржана Суюмбаева в матче Лиги наций против Беларуси.



- Фархадбек, как вы оцениваете нынешний сезон для "Ордабасы"?



- Клуб всегда ставит перед собой высокие задачи, у них хороший состав, нападение в частности. Да, Жоао Пауло забивает в каждом матче, но это не говорит о том, что только он влияет на результат, в целом команда хорошо играет. Думаю, "Ордабасы" будет в тройке. Единственный момент - иногда странно видеть, как некоторые игроки не попадают в заявку, тот же Симчевич, не знаю, почему так происходит.



- Но ведь не зря были разговоры, что у Кахабера Цхададзе нарушена коммуникация с командой?



- Да, возможно, эти моменты есть. У Цхададзе свое видение, конечно, в прошлом году он дал результат, и сейчас он тоже найдет выход. Опять же, я слышал, что был какой-то конфликт с Бадибангой, но сейчас он играет, значит ситуацию можно решить. Конечно, сказывается и пандемия на форме команд, в том числе на "Ордабасы".



- Про Жоао Пауло. Как ни крути, это игрок, без которого сложно представить нынешний "Ордабасы"?



- Да, хотя есть и другие лидеры, он забивает, но коллектив тоже работает на результат. Сейчас у них неплохая серия, значит все-таки есть у команды характер.







- Что происходит с нападающими "Ордабасы" - Тохтаром Жангылышбаем и Сергеем Хижниченко? В этом сезоне они отметились чудовищными промахами. Это психология или просто невезение?



- Трудно сказать, но лично я за них переживаю, все-таки свои пацаны. Но, наверное, это скорее вопрос мастерства, значит подошли к моментам не совсем ответственно, не с той концентрацией. У того же Суюмбаева недавно была ошибка, это футбол, так бывает.



- Раз вы упомянули, та ошибка Суюмбаева, как ее можно объяснить?



- Не знаю, что произошло с ним, может поторопился. Я разговаривал с ним после той игры, но, конечно, он не должен совершать подобных ошибок на таком уровне. Но сейчас он уже отошел от этого, играет, помогает.



- По Цхададзе, как вы думаете - если он попадает в тройку, с ним продлят контракт?



- Мое мнение - он не останется в "Ордабасы" при любом раскладе. Ну, может, только если команда станет чемпионом, но это маловероятно. В Шымкенте все бывает быстро и неожиданно, там редко задерживаются тренеры дольше, чем на два-три года. В прошлом году он добился результата, но после этого сезона, мне кажется, его не будет в клубе.



- В "Ордабасы" постепенно подпускают к основе молодых, в частности, Эльхана Астанова и Бекхана Шайзада, как вы оцениваете их перспективы?



- В целом, мне обидно, что мало местных игроков сейчас в составе. Два-три года назад их было больше и они занимали лидирующие позиции, сейчас этого нет, один Мардан Толебек, но и он выходит лишь периодически. В клубе есть молодые игроки, но решает главный тренер, ему надо добиваться результата, а задачи наигрывать молодежь у него нет.







- Так кто сейчас самый одаренный игрок в системе клуба?



- Все одаренные уже уехали. (смеется) Эльхан Астанов - действительно хороший игрок, он уже показывает взрослый футбол. По поводу вратаря Шайзады мне сложно рассуждать. Я бы отметил Самата Шамши, вот он тоже мог бы играть - пацан по-спортивному злой, с характером, но на его позиции высокая конкуренция.



- Если Цхададзе уйдет, это значит, грядет перестройка состава?



- Да, тут надо обратить внимание на указ Президента о финансировании профессиональных команд. Думаю, грядут большие перемены. Люди получают большие деньги, сейчас намечается пересмотр контрактов, я слышал, что будет очень тяжело и больше не будет таких зарплат. Конечно, хотелось бы, чтобы легионеры остались, но по ним встает большой вопрос.



Напомним, что в нынешнем сезоне "Ордабасы" располагается на третьем месте в турнирной таблице КПЛ, набрав 17 очков после 11 игр. Ранее клуб вылетел на стадии первого квалификационного раунда Лиги Европы, уступив дома румынскому "Ботошани" со счетом 1:2.



Фото: ПФЛК©