Прямая трансляция матча "Тобол" - "Жетысу" и еще двух игр 12-го тура КПЛ

Сегодня, 2 октября, пройдут три матча 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Сыграют "Кайсар" - "Окжетпес"
(начало - в 13:30 по времени Нур-Султана), "Ордабасы" - "Тараз"
(15:45) и "Тобол" - "Жетысу"
(19:00).
Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Прежде "Кайсар" и "Окжетпес" провели 37 очных встреч, в которых кызылординцы одержали 18 побед при восьми ничьих и 11 поражениях с разницей 43-34.
"Ордабасы" и "Тараз" соперничали в 48 случаях - 21 победа в активе шымкентского клуба при 12 ничейных исходах и 15 неудачах с разницей мячей 56-46.
"Тобол" и "Жетысу" сыграли 53 матча, в них 26 раз победителями выходили костанайцы при 14 ничьих и 13 поражениях с разницей мячей 76-44.
Отметим, что ранее в рамках отчетного тура "Астана" уступила
"Каспию" (1:2), а "Кайрат" и "Шахтер" сыграли
вничью (1:1). С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь
.