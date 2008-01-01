Прямая трансляция матча "Тобол" - "Жетысу" и еще двух игр 12-го тура КПЛ

Первая игра начнется в 13:30.

Фото: ПФЛК©
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Сегодня, 2 октября, пройдут три матча 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Кайсар" - "Окжетпес" (начало - в 13:30 по времени Нур-Султана), "Ордабасы" - "Тараз" (15:45) и "Тобол" - "Жетысу" (19:00).

Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Прежде "Кайсар" и "Окжетпес" провели 37 очных встреч, в которых кызылординцы одержали 18 побед при восьми ничьих и 11 поражениях с разницей 43-34.

"Ордабасы" и "Тараз" соперничали в 48 случаях - 21 победа в активе шымкентского клуба при 12 ничейных исходах и 15 неудачах с разницей мячей 56-46.

"Тобол" и "Жетысу" сыграли 53 матча, в них 26 раз победителями выходили костанайцы при 14 ничьих и 13 поражениях с разницей мячей 76-44.

Отметим, что ранее в рамках отчетного тура "Астана" уступила "Каспию" (1:2), а "Кайрат" и "Шахтер" сыграли вничью (1:1). С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь.
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Футбол КПЛ-2020 Кайсар ФК Окжетпес ФК Ордабасы ФК Тараз ФК Тобол ФК Жетысу ФК
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