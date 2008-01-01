"Были настоящими мужиками". Тренер "Шахтера" - о спасении и главной подоплеке в матче с "Кайратом"

Главный тренер карагандинского "Шахтера" Константин Горовенко
прокомментировал пресс-службе
клуба встречу с алматинским "Кайратом"
, в которой его подопечные спаслись от поражения на 82-й минуте, сыграв вничью со счетом 1:1 в 12-м туре КПЛ
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"Главная подоплека этого матча заключалась в том, что "Шахтер" - единственная команда, которая обыгрывала "Кайрат" в этом сезоне. Мы знали, что алматинцы очень серьезно будут готовиться, настраиваться на эту игру, тем более их главный конкурент за чемпионство свой матч проиграл. Было мало времени на подготовку к этому поединку, но наши парни понимали, что это будет сложный матч и никакая дополнительная мотивация здесь не нужна.
Мы правильно построили игру, перекрывали зоны, хорошо вели единоборства и имели несколько неплохих выпадов. Все футболисты, которые вышли на игру были настоящими мужиками на поле, бились до последнего. К сожалению, пропустили во втором тайме, но нашли в себе силы отыграться, а дальше было дело техники - довести матч до ничейного результата. Конечно, выиграть у "Кайрата" - очень престижно, но по этому матчу ничья - неплохой результат. Все кто видел матч, могут сказать, что была игра хорошего уровня. Всех карагандинских болельщиков благодарим за поддержку", - сказал он.
После этой игры
"Кайрат" с 26 очками сохранил лидерство в таблице, тогда как "Шахтер" с отставанием на десять баллов расположился на шестой позиции. Турнирная таблица приведена по этой ссылке
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