"Он не останется при любом раскладе". Экс-игрок "Ордабасы" предрек отставку Цхададзе

Бывший игрок "Ордабасы" и сборной Казахстана Фархадбек Ирисметов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о будущем Кахабера Цхададзе на посту главного тренера шымкентского клуба. Контракт грузинского специалиста истекает после нынешнего сезона.



"Мое мнение - он не останется в "Ордабасы" при любом раскладе. Ну, может, только если команда станет чемпионом, но это маловероятно. В Шымкенте все бывает быстро и неожиданно, там редко задерживаются тренеры дольше, чем на два-три года. В прошлом году он добился результата, но после этого сезона, мне кажется, его не будет в клубе", - отметил Ирисметов.



На данный момент "Ордабасы" под руководством Цхададзе занимает третье место в КПЛ-2020, набрав 17 очков после 11 сыгранных матчей. Ранее стало известно, что руководство шымкентского клуба уже рассматривает других кандидатов на должность главного тренера.