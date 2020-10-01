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"Он не останется при любом раскладе". Экс-игрок "Ордабасы" предрек отставку Цхададзе

Грузинский специалист возглавляет клуб из Шымкента с 2018 года.

"Он не останется при любом раскладе". Экс-игрок "Ордабасы" предрек отставку Цхададзе
Кахабер Цхададзе. Фото: "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Бывший игрок "Ордабасы" и сборной Казахстана Фархадбек Ирисметов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о будущем Кахабера Цхададзе на посту главного тренера шымкентского клуба. Контракт грузинского специалиста истекает после нынешнего сезона. 

"Мое мнение - он не останется в "Ордабасы" при любом раскладе. Ну, может, только если команда станет чемпионом, но это маловероятно. В Шымкенте все бывает быстро и неожиданно, там редко задерживаются тренеры дольше, чем на два-три года. В прошлом году он добился результата, но после этого сезона, мне кажется, его не будет в клубе", - отметил Ирисметов. 


На данный момент "Ордабасы" под руководством Цхададзе занимает третье место в КПЛ-2020, набрав 17 очков после 11 сыгранных матчей. Ранее стало известно, что руководство шымкентского клуба уже рассматривает других кандидатов на должность главного тренера. 

 

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Метки:
КПЛ-2020 Ордабасы ФК Цхададзе Кахабер

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