Эшуорт на выход? "Астана" провалила второй тайм и проиграла худшей команде КПЛ. Теперь "Кайрат" может оторваться

Сенсация за три минуты.

Матч 12-го тура казахстанской премьер-лиги между "Астаной" и "Каспием" завершился неожиданным результатом, если не сенсацией. Казалось, все складывалось хорошо для фаворита, коим являлся чемпион Казахстана, но все изменилось во втором тайме.



Что было.



"Астана" в первом тайме забила гол и повела в счете. На 37-й минуте Марин Томасов получил мяч в углу чужой штрафной и одним движением обрезал троих. Макс Эбонг, получив пас, прострелил в штрафную, где лучший бомбардир команды Рунар Мар Сигурьонссон в касание положил мяч под перекладину.



Для исландца это мяч стал шестым в текущем сезоне. В гонке бомбардиров он делит второе место с Абатом Аймбетовым из "Кайрата". Лидирует здесь с семью голами Жоао Паоло ("Ордабасы").







Второй же тайм стал настоящим кошмаром для подопечных Пола Эшуорта. Сначала "Астана" потеряла защитника Жарко Томашевича, который спас свою команду от гола ценой травмы. Вместо него на поле вышел Евгений Постников.



"Каспий", игравший неплохо и в первом тайме, после перерыва прибавил еще больше. Особенно выделялся Билал Себайхи. Первая попытка французского полузащитника после сольного прохода завершилась ударом в дальний угол, и мяч прошел немного выше девятки.



Спустя пару минут новичок актауской команды все же добился своего, забив ударом из-за пределов штрафной точно в дальний угол.







Спустя три минуты счет на табло стал уже 2:1 в пользу "Каспия". Себаихи прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, где Максим Марусич опередил все того же Постникова и головой переправил мяч в сетку.







Эшуорт на выход?



До матча с "Каспием", который шел на последнем месте в таблице КПЛ, у "Астаны" была серия из двух побед. Многие полагали, что вернулась та старая и добрая команда, которая нивелирует преимущество "Кайрата" и создаст интригу в борьбе за чемпионство.



Однако игра против "Каспия" показала, что проблемы в столичном клубе до сих пор существуют. Возможно, игроки недовольны методами работы Эшуорта, который сейчас временно исполняет обязанности главного тренера. Да, англичанин вернул Томасова в состав, но втором тайм нельзя занести команде в зачет. Также напрашивается вопрос о том, не пора ли "Астане" избавиться от Постникова, что, по сути, следовало сделать еще перед началом сезона.



Позднее сегодня свой матч 12-го тура проведет "Кайрат". Вряд ли подопечные Алексея Шпилевского повторят ошибку "Астаны" в игре с "Шахтером" (но такой сценарий, конечно, исключать нельзя). Скорее всего, алматинцы возьмут очередные три очка и оторвутся от преследователя (сейчас "Кайрат" опережает "Астану" на четыре балла).