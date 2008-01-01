Гол футболиста "Кайрата" со штрафного в девятку признан лучшим в 11-м туре КПЛ-2020

Гол игрока "Кайрата" Небойши Косовича, забитый в ворота "Окжетпеса", признан лучшим в 11 туре КПЛ-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.
Черногорский полузащитник набрал 38 процентов голосов. В первом тайме при счете 1:0 в пользу соперника Косович образцово исполнил штрафной удар. Этот гол стал третьим для легионера "Кайрата" в нынешнем сезоне. Ранее он сделал дубль в матче с "Тоболом", забив оба раза со стандартных положений.
Второе место в этом голосовании занял еще один игрок алматинцев Вагнер Лав - 31 процент голосов. Третью и четвертую позицию поделили Бекзат Кабылан ("Каспий") и Абзал Бейсебеков ("Астана"), у обоих по 13 процентов голосов. Замкнул этот список набравший пять процентов Артем Дмитриев из "Окжетпеса".
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Победителем предыдущего опроса стал бразильский игрок "Ордабасы" Жоао Пауло, который также выигрывал в восьмом туре. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК".
Отметим, лучшие голы шестого тура будут представлены после окончания перенесенного матча "Кайрат" - "Астана", который состоится четвертого октября. Алматинцы лидируют в чемпионате, набрав 25 очков. У "Астаны" второе место и 21 балл. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.