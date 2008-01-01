Прямая трансляция матчей 12-го тура КПЛ "Астана" - "Каспий" и "Кайрат" - "Шахтер"

Сегодня, 1 октября, пройдут два матча 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Сыграют "Астана" - "Каспий"
и "Кайрат" - "Шахтер"
. Первая игра пройдет в Талгаре и начнется в 15:45 по времени Нур-Султана, вторая - в Алматы на Центральном стадионе, начало - в 19:00.
Матчи в прямом эфире покажет Qazsport. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
"Астана" и "Каспий" прежде провели две встречи, в которых победил столичный клуб с общей разницей мячей 4-2.
"Кайрат" и "Шахтер" ранее встречались 64 раза, на счету алматинского клуба 31 победа при 13 ничьих и 20 поражениях с разницей мячей 106-65.
С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь
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