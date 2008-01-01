Прямая трансляция матчей 12-го тура КПЛ "Астана" - "Каспий" и "Кайрат" - "Шахтер"

Первая игра начнется в 15:45.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:00
Сегодня, 1 октября, пройдут два матча 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют "Астана" - "Каспий" и "Кайрат" - "Шахтер". Первая игра пройдет в Талгаре и начнется в 15:45 по времени Нур-Султана, вторая - в Алматы на Центральном стадионе, начало - в 19:00.

Матчи в прямом эфире покажет Qazsport. Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Астана" и "Каспий" прежде провели две встречи, в которых победил столичный клуб с общей разницей мячей 4-2.

"Кайрат" и "Шахтер" ранее встречались 64 раза, на счету алматинского клуба 31 победа при 13 ничьих и 20 поражениях с разницей мячей 106-65. 

С турнирным положением всех клубов КПЛ можно ознакомиться здесь.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:00
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