"Астана" потихоньку оживает". Эксперт назвал главное преимущество "Кайрата" перед другими клубами КПЛ

"Астана"
продолжит конкурировать с "Кайратом"
за чемпионство, считает бывший футболист алматинского клуба и тренер многих казахстанских команд Сергей Волгин
. В интервью корреспонденту Vesti.kz
он назвал главное преимущество подопечных Алексея Шпилевского
перед другими участниками КПЛ-2020
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"Судя по результатам, "Астана" потихоньку оживает и качество игры улучшилось. Их последняя игра с "Жетысу", даже учитывая, что талдыкорганцам присудили техническое поражение, подтверждает это. "Астана" выиграла по делу. Клуб сейчас набирает ход, в матче с "Каспием", скорее всего, наберет максимум очков и, наверное, составит конкуренцию "Кайрату".
То, что "Кайрат" выступает дома, в отличие от других клубов, не дает алматинцам преимущества. Единственное отмечу, "Кайрат" все время играет на естественном покрытии. Это Центральный стадион и база сборных в Талгаре, а другим приходится переходить с травяного покрытия на искусственное поле на "Жас Кыране". Это создает определенные проблемы, вот здесь я вижу преимущество "Кайрата". В остальном его нет, все команды выступают при пустых трибунах без поддержки болельщиков", - заявил Волгин.
Напомним, на счету алматинского клуба 25 очков. У "Астаны" - второе место и 21 балл. 1 октября в рамках 12-го тура "Кайрат" примет "Шахтер", а столичный клуб сыграет с "Каспием". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь
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