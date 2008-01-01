"Астана" потихоньку оживает". Эксперт назвал главное преимущество "Кайрата" перед другими клубами КПЛ

И высказался о конкуренции за чемпионство.

Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:11
"Астана" продолжит конкурировать с "Кайратом" за чемпионство, считает бывший футболист алматинского клуба и тренер многих казахстанских команд Сергей Волгин. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал главное преимущество подопечных Алексея Шпилевского перед другими участниками КПЛ-2020.

"Судя по результатам, "Астана" потихоньку оживает и качество игры улучшилось. Их последняя игра с "Жетысу", даже учитывая, что талдыкорганцам присудили техническое поражение, подтверждает это. "Астана" выиграла по делу. Клуб сейчас набирает ход, в матче с "Каспием", скорее всего, наберет максимум очков и, наверное, составит конкуренцию "Кайрату".

То, что "Кайрат" выступает дома, в отличие от других клубов, не дает алматинцам преимущества. Единственное отмечу, "Кайрат" все время играет на естественном покрытии. Это Центральный стадион и база сборных в Талгаре, а другим приходится переходить с травяного покрытия на искусственное поле на "Жас Кыране". Это создает определенные проблемы, вот здесь я вижу преимущество "Кайрата". В остальном его нет, все команды выступают при пустых трибунах без поддержки болельщиков", - заявил Волгин.

Напомним, на счету алматинского клуба 25 очков. У "Астаны" - второе место и 21 балл. 1 октября в рамках 12-го тура "Кайрат" примет "Шахтер", а столичный клуб сыграет с "Каспием". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:11
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