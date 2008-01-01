Беларусь вызвала футболистов "Астаны" и "Кайрата" на матч с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Беларуси по футболуопределился с окончательным списком игроков, вызванных на матч плей-офф Евро-2020 против Грузии, а также матчисезона-2020/21 против Литвы и Казахстана, сообщает "Прессбол".В окончательный список попали четыре футболиста клубов казахстанской премьер-лиги: Иван Маевский и Макс Эбонг (оба -), Никита Наумов () и Денис Поляков ().8 октября сборная Беларуси в рамках плей-офф Eвро-2020 на выезде сыграет против Грузии. После чего белорусам предстоит два матча Лиги наций: 11 октября - на выезде с Литвой и 14 октября - дома с Казахстаном.Список футболистов, вызванных в сборную Беларуси:Вратари: Александр Гутор ("Шахтер-Солигорск"), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район);Защитники: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ"), Денис Поляков ("Кайрат", Казахстан), Никита Наумов ("Жетысу", Казахстан), Александр Павловец, Роман Юзепчук (оба - "Динамо-Брест"), Александр Сачивко ("Шахтер-Солигорск"), Николай Золотов ("Урал", Россия);Полузащитники: Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все - БАТЭ), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба - "Астана", Казахстан), Павел Савицкий, Кирилл Печенин (оба - "Динамо-Брест"), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба - "Арсенал Тула", Россия), Дмитрий Подстрелов ("Шахтер-Солигорск"), Иван Бахар, Владислав Климович (оба - "Динамо-Минск"), Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ");Нападающие: Максим Скавыш, Николай Сигневич (оба - БАТЭ), Денис Лаптев ("Динамо-Брест"), Виталий Лисакович ("Локомотив", Россия).