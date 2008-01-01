"Могли выиграть". Легионер - о результативном матче с "Кайратом"

Встреча не выявила сильнейшего.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:55
Полузащитник сборной Эстонии и "Окжетпеса" Артем Дмитриев в интервью пресс-службе клуба рассказал о ничьей с "Кайратом" и настрое команды на предстоящий матч 12-го тура КПЛ с "Кайсаром".

- Как команде удалось отобрать очки у фаворита чемпионата - "Кайрата"?

- Для нас каждое очко - на вес золота. Мы понимали, что нам необходимо реабилитироваться за предыдущие неудачи перед болельщиками. Также ребята помнили и об игре, которая состоялась ранней весной. Хотели взять реванш за то поражение на Центральном стадионе.

- Вы забили дважды в ворота грозного коллектива.

- Отрабатывали стандартные положения на тренировках. Эти голы - плоды тех тренировок.

- Реально ли было выиграть у "Кайрата"?

- Могли выиграть, однако не удержали победный счет. Конечно, игра была сложная, но мы сделали все, чтобы добиться положительного результата. Команда движется в верном направлении. Впереди - сложный поединок против "Кайсара". Постараемся выиграть. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Ведь мы играем ради них!

Отметим, что матч между "Кайратом" и "Окжетпесом" прошел в рамках 11-го тура в Талгаре и закончился со счетом 3:3. В этой игре Дмитриев отметился дублем. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Окжетпес ФК Кайрат ФК Кайсар ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:55
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