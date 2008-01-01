"Могли выиграть". Легионер - о результативном матче с "Кайратом"

Полузащитник сборной Эстонии и "Окжетпеса" Артем Дмитриев
в интервью пресс-службе клуба рассказал о ничьей с "Кайратом"
и настрое команды на предстоящий матч 12-го тура КПЛ с "Кайсаром"
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- Как команде удалось отобрать очки у фаворита чемпионата - "Кайрата"?
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- Для нас каждое очко - на вес золота. Мы понимали, что нам необходимо реабилитироваться за предыдущие неудачи перед болельщиками. Также ребята помнили и об игре, которая состоялась ранней весной. Хотели взять реванш за то поражение на Центральном стадионе.
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- Вы забили дважды в ворота грозного коллектива.
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- Отрабатывали стандартные положения на тренировках. Эти голы - плоды тех тренировок.
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- Реально ли было выиграть у "Кайрата"?
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- Могли выиграть, однако не удержали победный счет. Конечно, игра была сложная, но мы сделали все, чтобы добиться положительного результата. Команда движется в верном направлении. Впереди - сложный поединок против "Кайсара". Постараемся выиграть. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Ведь мы играем ради них!
Отметим, что матч между "Кайратом" и "Окжетпесом" прошел в рамках 11-го тура в Талгаре и закончился
со счетом 3:3. В этой игре Дмитриев отметился дублем. С турнирным положением клубов можно ознакомиться здесь
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