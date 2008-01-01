Бывшие сборники. Кто из казахстанских футболистов мог завершить карьеру

Некоторые из них "пылят" на любительском уровне.

Станислав Лунин. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 07:32
Телеграм-канал "Гол емес" представил игроков, которые официально о завершении карьеры не объявляли, однако, скорее всего, в официальных матчах болельщики их уже не увидят. В разное время они играли за сборную Казахстана.

Станислав Лунин

Когда-то он считался одним из самых одаренных нападающих. Затем оказался в "Кайрате", переквалифицировавшись в защитника. Однако Лунина замучили травмы, и в последнее время он больше пребывал в лазарете, нежели выступал. В прошлом году Станислав успел безуспешно поиграть за "Иртыш" с "Шахтером".

В этом году Лунина предлагали во многие команды. Нужно иметь сильный характер, чтобы подписать футболиста на нехилые условия, а затем краснеть перед акиматом в случае его очередной травмы.

В настоящее время занимается бизнесом, поэтому без футбола не пропадет.

Александр Кислицын

Как защитник, Кислицын многим командам КПЛ еще пригодился бы, но после непонятного расставания с "Шахтером" приглашать опытного игрока никто не стал. Поговаривают, что один из его бывших наставников планировал вернуть в свою команду, но помешал прошлогодний конфликт.

Сейчас Кислицын бегает на первенстве Астаны, играя и в ЛЛФ (Лига любителей футбола), и в АФЛ (Астанинская футбольная лига). Словом, старается поддерживать форму. Не исключено, что на больших полях Александра мы еще увидим.

Антон Чичулин

Этой зимой опытный игрок находился на сборах с "Актобе", однако контракт с "красно-белыми" не подписал.

Сейчас играет в ЛЛФ, защищая цвета "Севера".

Эдуард Сергиенко

В прошлом сезоне 37-летний футболист стабильно выходил в майке "Атырау" и был одним из лучших в составе "нефтяников". Однако в этом году Сергиенко остался без команды и теперь "пылит" за упомянутый выше "Север" вместе с Чичулиным.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Сборная РК по футболу
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 07:32
© 2008 - 2020 ТОО «EML»