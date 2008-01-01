"Жетысу" присудили техническое поражение в матче с "Астаной" и оштрафовали на полмиллиона тенге

Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола вынес решение по матчу 11-го тура казахстанской премьер-лиги между "Астаной"
и "Жетысу"
.
"За нарушение, выразившееся в неправомерном участии в матче семи легионеров, ФК "Жетысу" засчитано поражение со счетом 0:3 и на ФК "Жетысу" наложен штраф на сумму в размере 200 МРП, что составляет 555 600 тенге", - говорится в сообщении.
Также КДК принял следующее решение:
- За нарушение медицинского протокола соревнований, выразившееся в ненадлежащем ношении маски в период пребывания на стадионе, тренер ФК "Астана" Пол Энтони Эшуорт оштрафован на сумму в размере 50 МРП, что составляет 138 900 тенге.
Напомним, сам матч завершился
победой "Астаны" со счетом 3:0.