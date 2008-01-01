Цхададзе снова дисквалифицирован за оскорбление тренера клуба КПЛ

Главный тренер шымкентского "Ордабасы" Кахабер Цхададзе
дисквалифицирован на два матч по итогам игры с петропавловским "Кызыл-Жар СК"
в рамках десятого тура казахстанской премьер-лиги.
Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола. Причина - "неспортивное поведение со стороны Цхададзе, выразившееся в нецензурных выражениях в адрес главного тренера команды соперников". Срок дисквалификации вступил в силу с 25 сентября 2020 года.
Добавим, что это уже первый подобный инцидент с участием тренера "Ордабасы" в текущем сезоне. Ранее в седьмом туре Цхададзе был дисквалифицирован
на один матч за мат в адрес наставника "Кайрата".