Цхададзе снова дисквалифицирован за оскорбление тренера клуба КПЛ

Это уже второй инцидент с тренером "Ордабасы".

Фото: ФК "Ордабасы"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 17:51
Главный тренер шымкентского "Ордабасы" Кахабер Цхададзе дисквалифицирован на два матч по итогам игры с петропавловским "Кызыл-Жар СК" в рамках десятого тура казахстанской премьер-лиги.

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола. Причина - "неспортивное поведение со стороны Цхададзе, выразившееся в нецензурных выражениях в адрес главного тренера команды соперников". Срок дисквалификации вступил в силу с 25 сентября 2020 года.

Добавим, что это уже первый подобный инцидент с участием тренера "Ордабасы" в текущем сезоне.  Ранее в седьмом туре Цхададзе был дисквалифицирован на один матч за мат в адрес наставника "Кайрата".
Метки:
Ордабасы ФК Цхададзе Кахабер Кызыл-Жар СК Дисквалификация КПЛ-2020
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 17:51
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