Забивал "Зениту", подешевел вдвое и потерял место в сборной. Сможет ли игрок "Кайрата" перезапустить карьеру?

Казахстанский футболист Еркебулан Тунгышбаев последние два сезона пытается найти себя в "Кайрате", куда перешел из "Ордабасы". 25-летний игрок получает мало игровой практики, утратил место в составе сборной Казахстана и в два раза потерял в трансферной стоимости.

Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему футболисту необходимо перезапустить карьеру и, возможно, даже попытаться сделать это в алматинском клубе.



Тунгышбаев, дебютировавший в премьер-лиге в неполные 19 лет в сезоне-2014, сразу обратил на себя внимание. Игрок "Ордабасы", выступавший за дублирующий состав своего клуба, в первый же сезон во взрослом футболе сыграл 19 матчей в КПЛ и два в Кубке Казахстана. В премьер-лиге он отметился голом. Тогда его признали открытием года.



В следующем сезоне Тунгышбаев был практически незаменимым, приняв в чемпионате участие в 31-й встрече из 32-х за свой клуб. При этом атакующий игрок забил семь мячей.



В 2016 году он продолжил стабильно выступать за шымкентский клуб, проведя в КПЛ 28 игр и отличившись три раза. В том же сезоне был признан лучшим молодым игроком премьер-лиги и дебютировал в составе национальной сборной.



В сезоне-2017 Тунгышбаев в составе "Ордабасы" завоевал бронзовые награды чемпионата Казахстана. За свой клуб он провел 29 матчей и отметился пятью голами.

Практически идентичные показатели он продемонстрировал в сезоне-2018 - 32 игры и пять мячей. В начале 2018 даже съездил на просмотр в пермский "Амкар", которому, впрочем, не подошел. А в составе национальной сборной воспитанник шымкентского футбола отметился дебютным и пока единственным своим голом. Он отличился в товарищеском матче с Болгарией.







После этого Тунгышбаев стал игроком "Кайрата", подписав в январе 2019 года трехлетний контракт. С этого момента карьера футболиста пошла на спад.

В прошлом сезоне он 14 раз появлялся на поле в матчах чемпионата страны и впервые остался без забитых мячей. Лишь в первой лиге Тунгышбаеву удалось дважды отличиться за "Кайрат-Жастар". Футболист потерял место в составе сборной. За национальную команду он последний раз сыграл в ноябре 2018 года.



По данным Transfermarkt, сейчас его стоимость составляет 650 тысяч евро. Этот ценник был установлен в декабре 2019. За год игрок "Кайрата" утратил 50 процентов от своей трансферной цены. Ее пиковое значение в конце 2018 составляло 1,3 миллиона евро.



В нынешнем сезоне Тунгышбаев провел шесть неполных матчей в КПЛ, продлив свою безголевую серию в официальных матчах, которая длится с июля 2018, что для атакующего футболиста немыслимо. А на предсезонных сборах ему удалось огорчить "Зенит".







Контракт Тунгышбаева с "Кайратом" истекает через год с лишним. Досрочно его уход из клуба возможен в рамках продажи или обмена на другого футболиста.

Нельзя исключать и вариант с арендой. Возможно, это позволит ему перезапустить карьеру и сделать это необходимо как можно раньше.



Впрочем, пока о смене клуба игроком речи не идет. Здесь стоит рассмотреть вариант с тем, что Алексей Шпилевский, все же будет больше доверять Тунгышбаеву, потому что у "Кайрата", имеющего реальные шансы на чемпионство, возникнут сложные отрезки по турнирной дистанции, где немаловажную роль сыграет длина скамейки и возможность проводить полноценную ротацию состава.

Тем более, что пока выигрывающий у Тунгышбаева конкуренцию Гулжигит Алыкулов не произвел вау-эффекта и имеет ряд минусов в своей игре. Получит ли в связи с этим свой шанс 25-летний казахстанец? Узнаем скоро. Впереди у "Кайрата" целый круг чемпионата, где каждый балл и каждый футболист, приносящий результат, на большом счету.



Сейчас "Кайрат" лидирует в КПЛ, набрав после 11 туров 25 очков. На втором месте "Астана", у которой 21 балл. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.