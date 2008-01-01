"Заработали "стандарт" и выжали из него максимум". Тренер "Шахтера" - о долгожданной победе в КПЛ

Главный тренер карагандинского "Шахтера" Константин Горовенко
прокомментировал встречу с актауским "Каспием"
в рамках 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу
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Встреча прошла в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась
со счетом 2:1 в пользу "горняков". Этим самым они прервали безвыигрышную серию из четырех игр.
"На нас давил груз ответственности после поражения в последнем матче. Все понимали, что нужно играть только на победу, но сегодня в игре нашей команды была некая скованность. Надо отдать должное сопернику, "Каспий" - это одна из лучших команд по контролю мяча в чемпионате. Нам пришлось непросто в первом тайме. Но мы повели в счете, реализовав стандартное положение. Во второй половине встречи решили перестроить схему - нейтрализовать численное преимущество соперника в центре поля, что нам и удалось. Ближе к концовке матча пропустили гол. Но отступать было некуда, пошли вперед, заработали "стандарт", выжали из него максимум и забили победный гол. Сейчас не приходится говорить о качестве игры, потому что футболисты очень уставшие, они не успевают восстанавливаться ни физически, ни психологически. На данный момент три очка, считаю - важнее. Через два дня следующая игра, нужно восстанавливаться, готовиться. Парни отдали все силы на поле, благодарю их за проделанную работу. Всех наших болельщиков поздравляю с долгожданной победой", - приводит его слова пресс-служба клуба.
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После этой игры "Шахтер", набрав 15 очков, поднялся с седьмого места на шестое, а "Каспий" с четырьмя баллами остался на последней, 11-й строчке.
В следующем туре, 1 октября, "Каспий" сыграет с "Астаной", а "Шахтер" в этот день встретится с "Кайратом".